Французская бизнес-миссия приедет в Иркутск 26—27 октября

Источник: AP 2017

В составе миссии представители таких крупных компаний как TechnipFMC, Legrand, OrangeBusinessServices, Sanofi, Servier, ENGIE, DassaultSystèmes, Aggreko. Возглавит делегацию лично генеральный директор Палаты Павел Шинский. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на организаторов.

«В сегодняшней непростой для российской экономики ситуации решающее значение при работе с иностранными инвесторами приобретает их уверенность в защищенности своих инвестиций от внешнеполитических процессов, а также личное общение с представителями региональных и федеральных властей. Мы уверены, что инвестиционный климат Иркутской области является одним из самых перспективных в России, поэтому мы уделяем особое внимание этой деловой миссии, которую я планирую возглавить лично», — отметил Павел Шинский.

В первый день представители французского бизнеса намерены провести открытую встречу с деловыми кругами Приангарья, она состоится в отеле «Марриотт». Кроме этого, члены делегации планируют побывать на предприятиях региона, индустриальных площадках, встретиться с руководством Приангарья и принять участие в b2b-встречах с местными компаниями.

«Франция — давний деловой партнер России. В первом квартале этого года она вошла в двадцатку ведущих партнеров нашей страны по экспорту, был зафиксирован прирост показателей почти в полтора раза. Тем не менее, торговые отношения между Францией и Иркутской областью пока не очень развиты, и бизнес-миссия Франко-российской ТПП — это возможность изменить ситуацию. К тому же есть хорошие перспективы в контексте кооперации и локализации производств. Поэтому мы приглашаем все иркутские компании, которым есть что предложить коллегам из Франции, присоединиться к диалогу», — сказала генеральный директор Агентства инвестиционного развития Иркутской области (организатор бизнес-миссии) Яна Шевченко.

Для участия в мероприятиях бизнес-миссии необходимо зарегистрироваться по телефону: 8 (3952) 48−98−98 или отправить заявку по электронной почте airio38@outlook.com.

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