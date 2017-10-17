Французская бизнес-миссия приедет в Иркутск 26—27 октября

В составе миссии представители таких крупных компаний как TechnipFMC, Legrand, OrangeBusinessServices, Sanofi, Servier, ENGIE, DassaultSystèmes, Aggreko. Возглавит делегацию лично генеральный директор Палаты Павел Шинский. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на организаторов.
«В сегодняшней непростой для российской экономики ситуации решающее значение при работе с иностранными инвесторами приобретает их уверенность в защищенности своих инвестиций от внешнеполитических процессов, а также личное общение с представителями региональных и федеральных властей. Мы уверены, что инвестиционный климат Иркутской области является одним из самых перспективных в России, поэтому мы уделяем особое внимание этой деловой миссии, которую я планирую возглавить лично», — отметил Павел Шинский.
В первый день представители французского бизнеса намерены провести открытую встречу с деловыми кругами Приангарья, она состоится в отеле «Марриотт». Кроме этого, члены делегации планируют побывать на предприятиях региона, индустриальных площадках, встретиться с руководством Приангарья и принять участие в b2b-встречах с местными компаниями.
«Франция — давний деловой партнер России. В первом квартале этого года она вошла в двадцатку ведущих партнеров нашей страны по экспорту, был зафиксирован прирост показателей почти в полтора раза. Тем не менее, торговые отношения между Францией и Иркутской областью пока не очень развиты, и
Для участия в мероприятиях
Справка
CCI France Russie — это крупнейшая сеть, объединяющая французский бизнес в России. Палата насчитывает более 450-ти компаний-членов: 35 компаний, учитываемых при расчете индекса CAC 40 (важнейший фондовый индекс Франции, вычисляемый по капитализации цен акций 40 крупнейших компаний, акции которые торгуются на бирже Euronext Paris), а также сотни предприятий малого и среднего бизнеса из различных отраслей экономики. Количество участников увеличивается на 20% ежегодно — Палата входит в пятерку крупнейших ТПП Франции за рубежом.