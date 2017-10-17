Бурков переназначил ряд омских чиновников
Стали известны фамилии чиновников правительства Омской области, с которыми заключены трудовые контракты на срок временно исполняющего обязанности губернатора Александра Буркова, то есть до выборов.
Стали известны фамилии чиновников правительства Омской области, с которыми заключены трудовые контракты на срок временно исполняющего обязанности губернатора Александра Буркова, то есть до выборов.
Как уточнили в главном управлении внутренней политики (ГУВП), работу в команде Буркова без приставки и.о. продолжат начальник ГУВП Михаил Каракоз и руководитель главного управления информационной политики Станислав Сумароков.
По данным «СуперОмска» также были переназначены начальник главного управления государственного строительного надзора и государственной экспертизы региона Анатолий Скоробогатько и начальник главного управления ветеринарии Омской области Владимир Плащенко.
Ранее врио губернатора Омской области Александр Бурков заявил, что намерен опираться на местные кадры в региональном правительстве, которые должны преобладать. Впрочем, вероятно, некоторые изменения губернаторскую команду все же ожидают. Эксперты «СуперОмска» уже прогнозировали, кто, скорее всего, покинет правительство, а кто продолжит работать с Бурковым.