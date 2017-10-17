Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
DS: немецкий политик - не занимайтесь ерундой и помиритесь с РФ
Сахар назвали причиной развития агрессивного типа рака
Два друга из РФ придумали новый вид экскурсий и заработали на нем
Стало известно, где похоронят актера Марьянова
В Ростове-на-Дону открыли памятник героям Донбасса (фото)
Жены Трампа поспорили из-за статуса первой леди США Американские СМИ обсуждают неожиданное высказывание первой жены Дональда Трампа Иваны
Пугачева и другие звезды высказались о смерти Дмитрия Марьянова
Алферова отреагировала на назначение Высоцкой ведущей «Жди меня»
Новый регламент ГИБДД: известна дата вступления в силу
Обновленный Range Rover – премьера состоялась
СМИ: певец Олег Газманов попал с ДТП под Пермью
Минздрав о том, почему скорая не была у Марьянова
Врачи оценили состояние госпитализированного актера Джигарханяна
Житель Омской области рассказал о пытках в Грозном
Джигарханян о жене: Она вор, а не человек
Экс-жена Марьянова прокомментировала его смерть
Чиновники сообщили о предстоящем росте цен на жилье
Владельцам самостроя начнут угрожать потерей земли
Фоторепортажи
10Открытие Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи
8Веселое кладбище в Румынии
13:03 (мск), источник: СуперОмск

Бурков переназначил ряд омских чиновников

Стали известны фамилии чиновников правительства Омской области, с которыми заключены трудовые контракты на срок временно исполняющего обязанности губернатора Александра Буркова, то есть до выборов.

Источник: Пресс-служба губернатора Омской области

Как уточнили в главном управлении внутренней политики (ГУВП), работу в команде Буркова без приставки и.о. продолжат начальник ГУВП Михаил Каракоз и руководитель главного управления информационной политики Станислав Сумароков.

По данным «СуперОмска» также были переназначены начальник главного управления государственного строительного надзора и государственной экспертизы региона Анатолий Скоробогатько и начальник главного управления ветеринарии Омской области Владимир Плащенко.

Ранее врио губернатора Омской области Александр Бурков заявил, что намерен опираться на местные кадры в региональном правительстве, которые должны преобладать. Впрочем, вероятно, некоторые изменения губернаторскую команду все же ожидают. Эксперты «СуперОмска» уже прогнозировали, кто, скорее всего, покинет правительство, а кто продолжит работать с Бурковым.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
КНДР назвала условие отказа от ядерного оружия
Власти хотят сократить срок хранения данных по «пакету Яровой»
Путин предложил разделить с гражданами расходы на здоровье
Ассанж объявил награду за данные об убийстве журналистки
ЕСПЧ не нашел политики в деле братьев Навальных
МВД предложило наказывать учителей за участие детей в митингах
Россияне считают, что обеспечивать семью должен мужчина
Спорт
Выстоит ли «Спартак» и забьет ли Роналду? Анонс Лиги чемпионов После перерыва, связанного матчами сборных команд, еще с большим нетерпением ожидаешь матчи Лиги чемпионов. И вот уже сегодня она возвращается
Авто
Mercedes снял в рекламе котика (очень большого) Новая реклама S-класса давит на чувство «мимимишности». Хотя этот котик не такой уж и маленький
Hi-Tech
Новое обновление Windows 10 выдает «синий экран смерти» Предполагалось, что обновление устранит порядка 60 уязвимостей, ряд из которых являются «критическими»
Кино
Пугачева и другие звезды высказались о смерти Дмитрия Марьянова Известный актер театра и кино скончался в возрасте 47 лет
Недвижимость
В Москве могут запретить парковку во дворах
Как снизить госоценку квартиры
7 идей, как быстро обновить интерьер
Россияне смогут сэкономить 40% на электричестве
Леди
Как одевается самая стильная девушка из России Главная героиня стритстайлов мировых Недель моды, основательница технологичной компании Fashion Tech Lab и просто красавица Мирослава Дума знает, как одеваться со вкусом
Дети
Беременная Кейт Миддлтон станцевала на лондонском вокзале Герцогиня Кембриджская посетила детское благотворительное мероприятие.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь