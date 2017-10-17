Ни один закон не сможет вернуть Крым под контроль Украины, признали в Киеве

Источник: РИА "Новости"

В интервью агентству УНН он отметил, что видит пути возвращения Донбасса под контроль Киева, в отличие от Крыма при нынешнем курсе России.

«Принимать любые законы по этому поводу я считаю просто политиканством… Когда я слышу заявления некоторых наших исключительно популистов, что “преступная власть ничего не сделала для Крыма”, извини, ни одним документом, законом, подзаконным актом мы не вернем себе ни Донбасс, ни Крым» Тука

По его мнению, только повышение боеспособности войска, экономической и финансовой состоятельности Украины, а также усиление уровня общин позволит Киеву вернуть неподконтрольные территории.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.