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12:55 (мск), источник: РБК

МВД предложило наказывать учителей за участие детей в протестных акциях

В МВД считают, что для противодействия экстремизму в России нужно законодательно закрепить ответственность родителей и учителей, дети и ученики которых принимают участие в акциях протеста.

Источник: РИА "Новости"

Начальник Главного управления по противодействию экстремизму МВД Тимур Валиулин предложил усилить ответственность родителей и учителей ​подростков, которые принимают участие в несогласованных политических акциях. Такое заявление он сделал во время заседания Совета по правам человека при президенте России, передает корреспондент РБК.

«​Важная проблема — участие молодежи в несогласованных уличных акциях. Процент молодых людей, участвующих в несанкционированных протестных мероприятиях, растет. Уменьшение среднего возраста участников таких акций настораживает», — отметил Валиулин.

«Мы должны задуматься о возможности внести поправки, изменения с тем, чтобы привлекать к ответственности не только организаторов такого рода акций, но и родителей школьников, которые в них участвуют, и педагогов учебных заведений», — считает глава управления по противодействию экстремизму МВД.

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