МВД предложило наказывать учителей за участие детей в протестных акциях

Начальник Главного управления по противодействию экстремизму МВД Тимур Валиулин предложил усилить ответственность родителей и учителей подростков, которые принимают участие в несогласованных политических акциях. Такое заявление он сделал во время заседания Совета по правам человека при президенте России, передает корреспондент РБК.
«Важная проблема — участие молодежи в несогласованных уличных акциях. Процент молодых людей, участвующих в несанкционированных протестных мероприятиях, растет. Уменьшение среднего возраста участников таких акций настораживает», — отметил Валиулин.
«Мы должны задуматься о возможности внести поправки, изменения с тем, чтобы привлекать к ответственности не только организаторов такого рода акций, но и родителей школьников, которые в них участвуют, и педагогов учебных заведений», — считает глава управления по противодействию экстремизму МВД.