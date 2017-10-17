МВД предложило наказывать учителей за участие детей в протестных акциях

Начальник Главного управления по противодействию экстремизму МВД Тимур Валиулин предложил усилить ответственность родителей и учителей ​подростков, которые принимают участие в несогласованных политических акциях. Такое заявление он сделал во время заседания Совета по правам человека при президенте России, передает корреспондент РБК.

«Мы должны задуматься о возможности внести поправки, изменения с тем, чтобы привлекать к ответственности не только организаторов такого рода акций, но и родителей школьников, которые в них участвуют, и педагогов учебных заведений», — считает глава управления по противодействию экстремизму МВД.