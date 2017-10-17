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13:37 (мск), источник: Noi.md

Примэрия рискует потерять участок земли в центре Кишинева

Кишиневская примэрия утверждает, что, по решению суда, муниципий обязан передать общественную землю, сообщает NOI.md.

Источник: Noi.md

Речь об участке общей площадью более 15 соток во дворе многоквартирного дома по ул. Штефана чел Маре, 64.

Согласно источнику, спор по этому земельному участку разгорелся еще в 2009 году. Экономический агент оспаривает отказ местной публичной администрации установить границы участка и передать недвижимость в его собственность. В марте 2012 года Кишиневская апелляционная палата полностью удовлетворила иск и обязала Кишиневский муниципальный совет передать в собственность землю площадью 0,0302 га и 0,1379 га с бул. Штефана чел Маре, 64. Решение окончательное и обжалованию не подлежит.

В целях исполнения окончательного судебного решения и исполнительного листа примэрия разработала проект решения о приватизации земли. В то же время муниципалитет считает, что передача права собственности на эту землю, которая пересекается инженерными сетями и покрыта зелеными насаждениями, является незаконной и наносит ущерб муниципальному бюджету, а также общественным интересам.

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