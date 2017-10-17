Примэрия рискует потерять участок земли в центре Кишинева
Кишиневская примэрия утверждает, что, по решению суда, муниципий обязан передать общественную землю, сообщает NOI.md.
Кишиневская примэрия утверждает, что, по решению суда, муниципий обязан передать общественную землю, сообщает NOI.md.
Речь об участке общей площадью более 15 соток во дворе многоквартирного дома по ул. Штефана чел Маре, 64.
Согласно источнику, спор по этому земельному участку разгорелся еще в 2009 году. Экономический агент оспаривает отказ местной публичной администрации установить границы участка и передать недвижимость в его собственность. В марте 2012 года Кишиневская апелляционная палата полностью удовлетворила иск и обязала Кишиневский муниципальный совет передать в собственность землю площадью 0,0302 га и 0,1379 га с бул. Штефана чел Маре, 64. Решение окончательное и обжалованию не подлежит.
В целях исполнения окончательного судебного решения и исполнительного листа примэрия разработала проект решения о приватизации земли. В то же время муниципалитет считает, что передача права собственности на эту землю, которая пересекается инженерными сетями и покрыта зелеными насаждениями, является незаконной и наносит ущерб муниципальному бюджету, а также общественным интересам.