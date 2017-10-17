Примэрия рискует потерять участок земли в центре Кишинева

Источник: Noi.md

Речь об участке общей площадью более 15 соток во дворе многоквартирного дома по ул. Штефана чел Маре, 64.

Согласно источнику, спор по этому земельному участку разгорелся еще в 2009 году. Экономический агент оспаривает отказ местной публичной администрации установить границы участка и передать недвижимость в его собственность. В марте 2012 года Кишиневская апелляционная палата полностью удовлетворила иск и обязала Кишиневский муниципальный совет передать в собственность землю площадью 0,0302 га и 0,1379 га с бул. Штефана чел Маре, 64. Решение окончательное и обжалованию не подлежит.