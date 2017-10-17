Плахотнюк высмеял жалобу Санду
Сегодня лидер ДПМ Влад Плахотнюк впервые затронул вопрос поданной на него в Генеральную прокуратуру жалобы лидера ПДС Майи Санду, сообщает NOI.md.
Сегодня лидер ДПМ Влад Плахотнюк впервые затронул вопрос поданной на него в Генеральную прокуратуру жалобы лидера ПДС Майи Санду, сообщает NOI.md.
Политик сделал ироничное замечание в адрес Майи Санду.
«Если сейчас нас смотрит и Майя Санду, то я заявляю, что узурпировал и сегодня внимание коллег на заседании партии. Теперь у нее будут новые доказательства для игры в политические жалобы», — сыронизировал Плахотнюк.
В конце сентября Майя Санду подала в Генеральную прокуратуру жалобу на Влада Плахотнюка, обвинив его в узурпации государственной власти. Она сослалась на то, что сегодня лидер ДПМ контролирует всю исполнительную власть, а также судебную систему в государстве.