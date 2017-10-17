В Узбекистане запретят конфискацию квартир

Источник: Podrobno.uz

Одно из самых ожидаемых изменений в законодательстве касается конфискации квартир, используемых в качестве орудия преступления. Ранее стало известно, что в столице активизировалась работа по борьбе с проституцией, торговлей людьми и выявлению притонов разврата. Однако параллельно стало расти и число граждан, обращавшихся в суды с жалобами на несправедливую конфискацию квартир или домов, где были обнаружены эти притоны.

Изменить эту ситуацию и устранить пробелы в законодательстве призваны новые поправки.

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В частности, закон внес изменения в пункт 1 статьи 211 (решения о вещественных доказательствах, принимаемые в связи с окончанием производства по уголовному делу) Уголовно-процессуального кодекса Узбекистана.

Ранее она звучала так: «орудия преступления подлежат конфискации и передаются в соответствующие учреждения или уничтожаются независимо от их принадлежности».

Теперь же «орудия преступления, принадлежащие подозреваемому, обвиняемому, подсудимому, осужденному, подлежат конфискации и передаются в соответствующие учреждения или уничтожаются. Имущество, не принадлежащее подозреваемому, обвиняемому, подсудимому, осужденному, возвращается законным владельцам, собственникам или их правопреемникам, а равно наследникам.

В случае невыявления законных владельцев, собственников или их правопреемников, а равно наследников имущества, не принадлежащего подозреваемому, обвиняемому, подсудимому, осужденному, данное имущество обращается в доход государства, — говорится в обновленном пункте статьи 211.

Соответствующие изменения внесены и в Кодекс Узбекистана об административной ответственности. В частности, часть первая статьи 27 изложена в следующей редакции:

«Конфискация предмета, явившегося орудием совершения или непосредственным предметом административного правонарушения, состоит в принудительном безвозмездном обращении этого предмета в собственность государства и применяется судьей по административным делам районного (городского) суда. Не подлежит конфискации предмет, не являющийся собственностью правонарушителя, за исключением вещей, изъятых из оборота». .