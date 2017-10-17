МЭР, Минкомсвязь и Минпромторг планируют в 2018 году переехать в «Москву-Сити»
Действующие помещения ведомств будут переданы АИЖК.
Действующие помещения ведомств будут переданы АИЖК.
МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Минэкономразвития, Минкомсвязь и Минпромторг ведут переговоры о совместной передаче своих зданий Агентству ипотечного жилищного кредитования (АИЖК) и переезду в деловой центр «Москва-Сити», сообщил ТАСС министр связи и массовых коммуникаций РФ Николай Никифоров в кулуарах форума «Открытые инновации».
Мы договорились, что передаем в АИЖК наши существующие помещения и переезжаем в единое здание в «Сити», в 50-этажное.
«Мы сейчас активно прорабатываем этот проект, поэтому есть шанс в следующем году переехать», — рассказал министр.