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14:02 (мск), источник: ТАСС

МЭР, Минкомсвязь и Минпромторг планируют в 2018 году переехать в «Москву-Сити»

Действующие помещения ведомств будут переданы АИЖК.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Минэкономразвития, Минкомсвязь и Минпромторг ведут переговоры о совместной передаче своих зданий Агентству ипотечного жилищного кредитования (АИЖК) и переезду в деловой центр «Москва-Сити», сообщил ТАСС министр связи и массовых коммуникаций РФ Николай Никифоров в кулуарах форума «Открытые инновации».

Мы договорились, что передаем в АИЖК наши существующие помещения и переезжаем в единое здание в «Сити», в 50-этажное.
Николай Никифоров
Министр связи и массовых коммуникаций РФ

«Мы сейчас активно прорабатываем этот проект, поэтому есть шанс в следующем году переехать», — рассказал министр.

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