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15:08 (мск), источник: Клопс.ru

В Немане назначили нового начальника полиции

Начальник УМВД России по Калининградской области Игорь Илларионов назначил на должность руководителя межмуниципального отдела МВД России «Неманский» майора полиции Владимира Визновича. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Соответствующий приказ был подписан 12 октября. Личному составу отдела полиции по Неманскому району нового начальника подразделения представил замначальника УМВД России по Калининградской области полковник внутренней службы Андрей Сицский.

Владимир Визнович родился в 1985 году в поселке Карагайлы Казахской ССР. 32-летний мужчина поступил на службу в органы внутренних дел в 2006 году. Службу проходил на различных должностях в подразделениях уголовного розыска Калининградской области, имел последовательное продвижение по службе.

Женат, у него двое детей. Награждён медалью МВД России «За боевое содружество», «За службу на Северном Кавказе», «За боевые отличия», «Участник контртеррористической операции на Кавказе», «Участник боевых действий на Северном Кавказе». С мая по ноябрь 2010 года находился в служебной командировке на территории СКР.

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