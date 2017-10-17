В Немане назначили нового начальника полиции

Соответствующий приказ был подписан 12 октября. Личному составу отдела полиции по Неманскому району нового начальника подразделения представил замначальника УМВД России по Калининградской области полковник внутренней службы Андрей Сицский.

Владимир Визнович родился в 1985 году в поселке Карагайлы Казахской ССР. 32-летний мужчина поступил на службу в органы внутренних дел в 2006 году. Службу проходил на различных должностях в подразделениях уголовного розыска Калининградской области, имел последовательное продвижение по службе.