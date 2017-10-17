Узбекская делегация провела в Вашингтоне ряд переговоров

Источник: Kommersant.uz

По информации Посольства Узбекистана в США, на встрече с заместителем премьер-министра Республики Корея Ким Донг-Йоном обсуждены вопросы дальнейшего углубления узбекско-южнокорейских связей в торгово-инвестиционной и финансово-технической сферах.

В настоящее время совместно с ведущими южнокорейскими компаниями разрабатываются и реализуются приоритетные инвестиционные программы и проекты в нефтегазовой, нефтехимической и химической, добывающей, машиностроительной, электротехнической и текстильной отраслях, сферах информационно-коммуникационных технологий, транспорта и логистики, туризма. Объем прямых южнокорейских инвестиций, привлеченных в узбекскую экономику, превысил $7 млрд.

Узбекская делегация также провела переговоры с федеральным канцлером Швейцарии по экономике Йоханом Шнайдер-Амманом. На встрече обсуждались перспективы расширения сотрудничества между Узбекистаном и Швейцарией в торгово-экономической, инвестиционной и финансовой областях. Рассмотрены и согласованы вопросы дальнейшего взаимодействия в рамках Швейцарской группы Всемирного банка.