Узбекская делегация провела в Вашингтоне ряд переговоров
В рамках участия в ежегодных сессиях Советов управляющих Группы Всемирного банка и Международного валютного фонда делегация Узбекистана в составе
В рамках участия в ежегодных сессиях Советов управляющих Группы Всемирного банка и Международного валютного фонда делегация Узбекистана в составе
По информации Посольства Узбекистана в США, на встрече с заместителем
В настоящее время совместно с ведущими южнокорейскими компаниями разрабатываются и реализуются приоритетные инвестиционные программы и проекты в нефтегазовой, нефтехимической и химической, добывающей, машиностроительной, электротехнической и текстильной отраслях, сферах
Узбекская делегация также провела переговоры с федеральным канцлером Швейцарии по экономике Йоханом
Йохан