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16:15 (мск), источник: Kommersant.uz

Узбекская делегация провела в Вашингтоне ряд переговоров

В рамках участия в ежегодных сессиях Советов управляющих Группы Всемирного банка и Международного валютного фонда делегация Узбекистана в составе вице-премьера Жамшида Кучкарова и председателя Центрального банка Мамаризо Нурмуратова провела ряд встреч.

Источник: Kommersant.uz

По информации Посольства Узбекистана в США, на встрече с заместителем премьер-министра Республики Корея Ким Донг-Йоном обсуждены вопросы дальнейшего углубления узбекско-южнокорейских связей в торгово-инвестиционной и финансово-технической сферах.

В настоящее время совместно с ведущими южнокорейскими компаниями разрабатываются и реализуются приоритетные инвестиционные программы и проекты в нефтегазовой, нефтехимической и химической, добывающей, машиностроительной, электротехнической и текстильной отраслях, сферах информационно-коммуникационных технологий, транспорта и логистики, туризма. Объем прямых южнокорейских инвестиций, привлеченных в узбекскую экономику, превысил $7 млрд.

Узбекская делегация также провела переговоры с федеральным канцлером Швейцарии по экономике Йоханом Шнайдер-Амманом. На встрече обсуждались перспективы расширения сотрудничества между Узбекистаном и Швейцарией в торгово-экономической, инвестиционной и финансовой областях. Рассмотрены и согласованы вопросы дальнейшего взаимодействия в рамках Швейцарской группы Всемирного банка.

Йохан Шнайдер-Амман заявил о своих планах посетить республику для проведения встреч с узбекскими партнерами и обсуждения вопросов дальнейшего развития двустороннего взаимодействия.

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