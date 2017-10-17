Свердловский губернатор Евгений Куйвашев объявил конкурс на места в правительстве

«Президент нацелил нас на то, чтобы максимально открыто и конкурентно формировать управленческие команды. У нас хороший кадровый резерв, в который входят в том числе и заместители министров. При этом конкурс, уверен, позволит пополнить эту обойму новыми людьми — профессиональными и инициативными», — подчеркнул Евгений Куйвашев.

Соискатели должны будут предоставить личное заявление и анкету, документы, удостоверяющие наличие профессионального образования и подтверждающие трудовой стаж, справку о наличии или отсутствии судимости и другие бумаги. Документы принимаются до 8 ноября, 10 и 15 ноября кандидатов ждут тестирование, презентация и защита концепций стратегии развития области в сфере инвестиций и экономики. Полные условия конкурса будут опубликованы в «Областной газете».