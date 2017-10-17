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14:25 (мск), источник: ЕАН

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев объявил конкурс на места в правительстве

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев первым из глав регионов запустил новую процедуру подбора министров.

Глава региона подписал указ о конкурсе на замещение должностей областных министров. Через конкурентную процедуру пройдут соискатели постов министра экономики и территориального развития Свердловской области и министра инвестиций и развития Свердловской области.

Напомним, обе ставки в областном правительстве вакантны: глава минэка Дмитрий Ноженко ушел работать главой Ленинского района Екатеринбурга, а глава мининвеста Дмитрий Нисковских возглавил Сысерть.

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«Президент нацелил нас на то, чтобы максимально открыто и конкурентно формировать управленческие команды. У нас хороший кадровый резерв, в который входят в том числе и заместители министров. При этом конкурс, уверен, позволит пополнить эту обойму новыми людьми — профессиональными и инициативными», — подчеркнул Евгений Куйвашев.

Кандидатуры на должности глав министерств поможет оценить экспертная комиссия. Ее возглавил сам Евгений Куйвашев, в нее вошли первые заместители губернатора, представители администрации главы региона, министерств, научных, образовательных организаций, отраслевых союзов.

Соискатели должны будут предоставить личное заявление и анкету, документы, удостоверяющие наличие профессионального образования и подтверждающие трудовой стаж, справку о наличии или отсутствии судимости и другие бумаги. Документы принимаются до 8 ноября, 10 и 15 ноября кандидатов ждут тестирование, презентация и защита концепций стратегии развития области в сфере инвестиций и экономики. Полные условия конкурса будут опубликованы в «Областной газете».

Напомним, президент Владимир Путин в ходе встречи с вновь избранными главами регионов 20 сентября призвал руководителей субъектов сделать более прозрачной кадровую политику.

«Вы знаете, что мы провели уже несколько мероприятий, связанных с публичным отбором кандидатов по различным направлениям деятельности. Такая форма подбора людей очень себя хорошо зарекомендовала, она востребована. И я надеюсь, что и вы у себя в регионах при формировании региональных команд также будете прибегать к такой открытой, понятной форме привлечения людей в органы власти и управления, с тем чтобы и молодые люди у нас понимали, видели, что лифты социальные работают вне зависимости от каких-то сил, связей, а их профессиональный рост связан прежде всего с их личными деловыми качествами, с их уровнем подготовки, желанием и умением работать в интересах людей», — сказал Владимир Путин.

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