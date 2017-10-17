Свердловский губернатор Евгений Куйвашев объявил конкурс на места в правительстве
Свердловский губернатор Евгений Куйвашев первым из глав регионов запустил новую процедуру подбора министров.
Свердловский губернатор Евгений Куйвашев первым из глав регионов запустил новую процедуру подбора министров.
Глава региона подписал указ о конкурсе на замещение должностей областных министров. Через конкурентную процедуру пройдут соискатели постов министра экономики и территориального развития Свердловской области и министра инвестиций и развития Свердловской области.
Напомним, обе ставки в областном правительстве вакантны: глава минэка Дмитрий Ноженко ушел работать главой Ленинского района Екатеринбурга, а глава мининвеста Дмитрий Нисковских возглавил Сысерть.
«Президент нацелил нас на то, чтобы максимально открыто и конкурентно формировать управленческие команды. У нас хороший кадровый резерв, в который входят в том числе и заместители министров. При этом конкурс, уверен, позволит пополнить эту обойму новыми людьми — профессиональными и инициативными», — подчеркнул Евгений Куйвашев.
Кандидатуры на должности глав министерств поможет оценить экспертная комиссия. Ее возглавил сам Евгений Куйвашев, в нее вошли первые заместители губернатора, представители администрации главы региона, министерств, научных, образовательных организаций, отраслевых союзов.
Соискатели должны будут предоставить личное заявление и анкету, документы, удостоверяющие наличие профессионального образования и подтверждающие трудовой стаж, справку о наличии или отсутствии судимости и другие бумаги. Документы принимаются до 8 ноября, 10 и 15 ноября кандидатов ждут тестирование, презентация и защита концепций стратегии развития области в сфере инвестиций и экономики. Полные условия конкурса будут опубликованы в «Областной газете».
Напомним, президент Владимир Путин в ходе встречи с вновь избранными главами регионов 20 сентября призвал руководителей субъектов сделать более прозрачной кадровую политику.
«Вы знаете, что мы провели уже несколько мероприятий, связанных с публичным отбором кандидатов по различным направлениям деятельности. Такая форма подбора людей очень себя хорошо зарекомендовала, она востребована. И я надеюсь, что и вы у себя в регионах при формировании региональных команд также будете прибегать к такой открытой, понятной форме привлечения людей в органы власти и управления, с тем чтобы и молодые люди у нас понимали, видели, что лифты социальные работают вне зависимости от