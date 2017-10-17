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14:32 (мск), источник: Tengrinews

Акимат Карагандинской области купил телевизор за миллион тенге

На сайте государственных закупок от ГУ «Аппарат акимата Карагандинской области» 6 октября текущего года поступила заявка на покупку телевизора за 1 875 000 тенге, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Источник: Tengrinews

В пресс-службе акима области прокомментировали покупку. Согласно официальной информации, телевизор необходим для оборудования конференц-зала, в котором проводятся совещания в режиме видеоселектора.

«ГУ “Аппарат акима Карагандинской области” 6 октября 2017 года объявил открытый конкурс посредством ценовых предложений на закупку телевизора диагональю 75 дюймов. Эта техника необходима для оборудования конференц-зала, в котором проводятся совещания в режиме видеоселектора. 13 октября конкурс был завершен. В нем приняли участие 24 поставщика. Запланированная сумма составляла 1 875 000 тенге (при объявлении конкурса организаторы ориентировались на среднерыночную стоимость закупаемой техники). По итогам конкурса фактическая стоимость составила 1 022 003 тенге», — сообщили в пресс-службе акима области.

Также в ведомстве добавили, что деньги на телевизор выделены из сложившейся экономии средств в аппарате акима.

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