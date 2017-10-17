Ремонт дорог в Шелехове раскритиковал председатель облправительства Руслан Болотов

Источник: Вести Иркутск

Двор жилого дома превратился в стройку, идёт благоустройство территории. Местным жителям радоваться бы, но все понимают — задача перед строителями стоит нереальная. Начали только в сентябре, а сдавать уже через две недели. За это время положить асфальт, установить детскую площадку и озеленить территорию практически невозможно. Ситуацией недовольны и представители власти, которым нужно принимать объект.

— Для них, как для представителей бизнеса, очень важно дальнейшее участие в этой программе. Так как перспективы многолетние. И таким отношением они большую угрозу делают для себя, — говорит мэр Шелехова Сергей Липин.

По программе «Безопасные и качественные дороги» в Шелехове отремонтируют 12 дорог и дворовых территорий. Из них 5 уже сданы, на остальных работы ещё идут. Руслан Болотов провёл выездное совещание, посетил участки, где качество хромает. Председатель областного правительства отметил, что на многих объектах трудятся выходцы из ближнего зарубежья, в то время как в регионе не хватает работы для местных.

— Должны быть заняты люди, которые проживают на территории Российской Федерации, которые могут работать и хотят работать здесь, — говорит председатель правительства Иркутской области Руслан Болотов.

Комиссия также отметила — зайти на объекты строители могли намного раньше. Поторопить их должны были представители местных администраций. Сейчас срочный ремонт идёт на некоторых участках в Шелехове и Братске.

— Ну мы с вами видели по ряду примеров — о качестве вопрос поднимать, нельзя поэтому многие вещи придётся переделывать, — говорит председатель правительства Иркутской области Руслан Болотов.