Максим Решетников встретится с рабочими «Ремпутьмаша»

По предварительной информации, встреча состоится в этот четверг. Об этом «Ъ» сообщили в ДОРПРОФЖЕЛ на Свердловской железной дороге (Профсоюзная организация «РЖД»).



Напомним, сегодня в СМИ появилась информация о том, что сотрудники завода «Ремпутьмаш» в Перми записали видеообращение к президенту Владимиру Путину, а также направили в его адрес письмо, в котором просят обратить внимание на ситуацию вокруг демонтажа горнозаводской ветки. По информации работников, они могут потерять рабочие места, поэтому просят не сносить завод и не демонтировать пути.