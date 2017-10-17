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14:55 (мск), источник: Коммерсантъ

Максим Решетников встретится с рабочими «Ремпутьмаша»

Губернатор края Максим Решетников проведет личную встречу с работниками ОАО «ПМРЗ «Ремпутьмаш» на территории предприятия, чтобы обсудить текущий вопрос о строительстве на месте завода здания художественной галереи.

Источник: РИА "Новости"

По предварительной информации, встреча состоится в этот четверг. Об этом «Ъ» сообщили в ДОРПРОФЖЕЛ на Свердловской железной дороге (Профсоюзная организация «РЖД»).

Напомним, сегодня в СМИ появилась информация о том, что сотрудники завода «Ремпутьмаш» в Перми записали видеообращение к президенту Владимиру Путину, а также направили в его адрес письмо, в котором просят обратить внимание на ситуацию вокруг демонтажа горнозаводской ветки. По информации работников, они могут потерять рабочие места, поэтому просят не сносить завод и не демонтировать пути.

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