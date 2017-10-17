Лукашенко поздравил Жээнбекова с избранием Президентом Кыргызстана
17 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Сооронбая Жээнбекова с избранием Президентом Кыргызской Республики. Об этом БЕЛТА сообщили в
17 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Сооронбая Жээнбекова с избранием Президентом Кыргызской Республики. Об этом БЕЛТА сообщили в
«Своим волеизъявлением граждане Кыргызстана поддержали курс на обеспечение
Александр Лукашенко выразил уверенность, что богатый опыт Сооронбая Жээнбекова в качестве руководителя будет способствовать углублению разнопланового сотрудничества между Беларусью и Кыргызстаном, а также расширению интеграционного взаимодействия.