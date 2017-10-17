В МВД заявили о сокращениях в управлении по борьбе с экстремизмом

Источник: РИА "Новости"

О готовящихся сокращениях в Главном управлении противодействия экстремизму (центр Э) МВД на заседании президентского совета по правам человека (СПЧ) заявил заместитель начальника этой структуры Владимир Макаров. Заседание было посвящено проблеме терроризма и экстремизма.

«Мы работаем честно, мы не коррупционеры — не ГУЭБиПК (Главное управление экономической безопасности и противодействия коррупции МВД — РБК). Ребята работают на энтузиазме, на самом деле. И вот на этом фоне нас сейчас решили сократить. Такое есть мнение у определенных товарищей», — заявил Макаров, не уточнив, кого он подразумевает под «товарищами».

По его словам, «в последнее время» в центре Э и другие основных оперативных главках «прошли проверки»: «В стране 57 тыс. некомплект у нас». О каких проверках идет речь, Макаров не пояснил. Помимо центров Э, проверки, по его словам, проходят в подразделениях ГУЭБиПК и уголовного розыска. Сокращают самые рабочие подразделения, «которые занимаются борьбой с преступностью», отмечает Макаров.

«В каждом регионе, кроме Москвы и Санкт-Петербурга, где у нас аппараты по 100 человек, работают по по 14−15, иногда и 6 человек», — сообщил Макаров.

Макаров также сообщил, что центр Э — «первый главк» в МВД, «который был категорически против палочной системы и как критерий успешной работы ее никогда не рассматривал». «Мы на всех семинарах говорим, что нам палки не нужны. Нужно заниматься оперативной профилактикой — проводить беседы с теми же блогерами, организациями, которые вылезают с неадекватными высказываниями».

По его словам, полиции удалось остановить «радикализацию общества и волну насильственной преступности, которая наблюдалась у нас в конце 1990-х и начале 2000-х». Насильственные преступления, утверждает Макаров, резко снизились, но преступность «перешла в интернет».

Макаров убежден, что школьное образование в России «не выполнило никаких функций по социализации молодежи», и только сейчас Минобразования «включило в программы патриотизм и прочие элементы воспитания».

Сокращение касается не только Главного управления противодействия экстремизму МВД, а всего министерства, рассказал РБК источник из центрального аппарата МВД. Этот процесс идет в плановом порядке с 2011 года, отметил собеседник. «Да, действительно, количество оперативных работников в центре “Э” уменьшилось, а документооборот сильно вырос, но это происходит во всем министерстве», — добавил источник.

В центре «Э» за этот период произошло три этапа сокращения численности сотрудников. «Я бы на месте Макарова не стал акцентировать внимание на предстоящем сокращении, а лучше бы обратил внимание на некомплект штатного расписания в управлении. Были такие ситуации, когда обязанности начальника отдела выполнял старший оперуполномоченный», — сказал источник.