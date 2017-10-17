Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Пугачеву обвинили в цинизме из-за смерти Марьянова
Секс сокращает жизнь
Разбился самолет молдавской авиакомпании
Стала известна причина смерти актера Дмитрия Марьянова
Умер народный артист СССР Николай Охотников
«Эффект владения»: что такое поведенческая экономика Почему исследователь Ричард Талер получил Нобелевскую премию
Елена Яковлева на премьере фильма «Последний богатырь»
Андрей Малахов основал телекомпанию
На чем не прогореть — самые выгодные иномарки
В Китае появилась еще одна марка электромобилей
Поклонники Седоковой в восторге от откровенного фото – СМИ
СМИ: Ефремов объяснил почему не хочет ехать в Крым
82-летний Армен Джигарханян разводится с молодой женой
Oxxxymiron поучаствовал в международном рэп-баттле
Джигарханян о жене: Забирала деньги из моего кармана
Экс-жена Марьянова прокомментировала его смерть
В России стали выдавать ипотеку под один процент
Россияне смогут сэкономить 40% на электричестве
Фоторепортажи
10Умер экстрасенс Аллан Чумак
10Открытие Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи
16:41 (мск), источник: РБК

В МВД заявили о сокращениях в управлении по борьбе с экстремизмом

Заместитель руководителя управления противодействия экстремизму МВД Владимир Макаров заявил о грядущих сокращениях в структуре. По его словам, сейчас в подразделениях центра проводятся «проверки».

Источник: РИА "Новости"

О готовящихся сокращениях в Главном управлении противодействия экстремизму (центр Э) МВД на заседании президентского совета по правам человека (СПЧ) заявил заместитель начальника этой структуры Владимир Макаров. Заседание было посвящено проблеме терроризма и экстремизма.

«Мы работаем честно, мы не коррупционеры — не ГУЭБиПК (Главное управление экономической безопасности и противодействия коррупции МВД — РБК). Ребята работают на энтузиазме, на самом деле. И вот на этом фоне нас сейчас решили сократить. Такое есть мнение у определенных товарищей», — заявил Макаров, не уточнив, кого он подразумевает под «товарищами».

По его словам, «в последнее время» в центре Э и другие основных оперативных главках «прошли проверки»: «В стране 57 тыс. некомплект у нас». О каких проверках идет речь, Макаров не пояснил. Помимо центров Э, проверки, по его словам, проходят в подразделениях ГУЭБиПК и уголовного розыска. Сокращают самые рабочие подразделения, «которые занимаются борьбой с преступностью», отмечает Макаров.

«В каждом регионе, кроме Москвы и Санкт-Петербурга, где у нас аппараты по 100 человек, работают по по 14−15, иногда и 6 человек», — сообщил Макаров.

Макаров также сообщил, что центр Э — «первый главк» в МВД, «который был категорически против палочной системы и как критерий успешной работы ее никогда не рассматривал». «Мы на всех семинарах говорим, что нам палки не нужны. Нужно заниматься оперативной профилактикой — проводить беседы с теми же блогерами, организациями, которые вылезают с неадекватными высказываниями».

По его словам, полиции удалось остановить «радикализацию общества и волну насильственной преступности, которая наблюдалась у нас в конце 1990-х и начале 2000-х». Насильственные преступления, утверждает Макаров, резко снизились, но преступность «перешла в интернет».

Макаров убежден, что школьное образование в России «не выполнило никаких функций по социализации молодежи», и только сейчас Минобразования «включило в программы патриотизм и прочие элементы воспитания».

Сокращение касается не только Главного управления противодействия экстремизму МВД, а всего министерства, рассказал РБК источник из центрального аппарата МВД. Этот процесс идет в плановом порядке с 2011 года, отметил собеседник. «Да, действительно, количество оперативных работников в центре “Э” уменьшилось, а документооборот сильно вырос, но это происходит во всем министерстве», — добавил источник.

В центре «Э» за этот период произошло три этапа сокращения численности сотрудников. «Я бы на месте Макарова не стал акцентировать внимание на предстоящем сокращении, а лучше бы обратил внимание на некомплект штатного расписания в управлении. Были такие ситуации, когда обязанности начальника отдела выполнял старший оперуполномоченный», — сказал источник.

В ходе заседания СПЧ начальник центр Э Тимур Валиулин предложил ввести ответственность родителей и учителей ​подростков, которые принимают участие в несогласованных политических акциях, передает корреспондент РБК.

Глава Росгвардии провел совещание в Чечне и рассказал о борьбе с экстремизмом
Во время загрузки произошла ошибка.
11 октября© Ньюстюб
2 комментарияк этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Олег Газманов попал в ДТП
Стало известно, где похоронят актера Марьянова
МВД предложило наказывать учителей за участие детей в протестах
Мария Шарапова завершила борьбу на Кубке Кремля в первом раунде
Глава Минтруда пообещал «только рост» пенсий в России
Возбуждено уголовное дело об умышленном банкротстве «ВИМ-Авиа»
Не получается записаться на получение визы США. Что делать
Прокуратура признала нежелательными в России 11 организаций
Сбербанк повысил ставки по долларовым вкладам
Спорт
Выстоит ли «Спартак» и забьет ли Роналду? Анонс Лиги чемпионов После перерыва, связанного матчами сборных команд, еще с большим нетерпением ожидаешь матчи Лиги чемпионов. И вот уже сегодня она возвращается
Авто
Mercedes снял в рекламе котика (очень большого) Новая реклама S-класса давит на чувство «мимимишности». Хотя этот котик не такой уж и маленький
Hi-Tech
Новое обновление Windows 10 выдает «синий экран смерти» Предполагалось, что обновление устранит порядка 60 уязвимостей, ряд из которых являются «критическими»
Кино
Зрители требуют уволить Гордона и Барановскую с «Первого канала» Ведущие вызвали возмущение скандальными высказываниями в рамках программы «Мужское/Женское»
Недвижимость
Как снизить госоценку квартиры
Спрос на новостройки Петербурга подскочил на 20%
В Петербурге подорожает «коммуналка»
В России стали выдавать ипотеку под один процент
Леди
Какие жакеты в моде этой осенью (фото) 16 классных жакетов, которые можно надеть и в офис, и на вечеринку. Кроме того, стоит ли добавлять, что жакет, надетый под пальто, согреет лучше любого свитера
Дети
Беременная Кейт Миддлтон станцевала на лондонском вокзале Герцогиня Кембриджская посетила детское благотворительное мероприятие.
Все о ремонте
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Как законно перенести кухню в комнату
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь