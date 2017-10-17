Председатель ДОСААФ Башкирии ушел в отставку
В отпуск с последующим увольнением сегодня ушел председатель ДОСААФ России по РБ Сергей Минигулов.
В отпуск с последующим увольнением сегодня ушел председатель ДОСААФ России по РБ Сергей Минигулов.
Исполняющим обязанности руководителя добровольного общества содействия армии и флота в республики стал заместитель Сергея Минигулова — Ринат Сафиуллин.
Об обстоятельствах внезапного ухода Сергея Минигулова мало что известно. Злые языки утверждают, что отставка была инициирована федеральным руководством ДОСААФ России. Однако в приемной республиканского отделения данную информацию опровергли, сообщив, что господин Минигулов по собственному желанию написал заявление на отпуск до 1 ноября с последующим увольнением.
Напомним, летом между НКО «Уфимский
Справка.
Сафиуллин Ринат Рашитович, родился 07 ноября 1957 года в деревне Бакаево, Кушнаренковского района, Башкирской АССР.
1964 — 1974 годы учился в Бакаевской средней школе, закончив которую один год работал учителем физкультуры в
1975 — 1979 годы учился в Самаркандском высшем военном автомобильном командном училище. После окончания военного училища и получения офицерского звания лейтенант проходил военную службу на разных офицерских должностях до 2004 года. В 2004 году уволен в запас по
В ДОСААФ пришел в 1991 году, начальником Октябрьской автомобильной школы, где проработал с 1991 по 1999 год. С 1999 года по 2004 год, занимал должность заместителя председателя регионального отделения РОСТО (ДОСААФ) Республики Башкортостан по
С 2004 по 2015 годы работал в отделении призыва военного комиссариата Республики Башкортостан.
С ноября 2015 года заместитель председателя регионального отделения ДОСААФ Республики Башкортостан по
Женат. Имеет двух сыновей.
Награжден медалями «За безупречную службу» III, II, I степени и медалью «Ветеран военной службы».