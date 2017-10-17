Председатель ДОСААФ Башкирии ушел в отставку

Исполняющим обязанности руководителя добровольного общества содействия армии и флота в республики стал заместитель Сергея Минигулова — Ринат Сафиуллин.

Об обстоятельствах внезапного ухода Сергея Минигулова мало что известно. Злые языки утверждают, что отставка была инициирована федеральным руководством ДОСААФ России. Однако в приемной республиканского отделения данную информацию опровергли, сообщив, что господин Минигулов по собственному желанию написал заявление на отпуск до 1 ноября с последующим увольнением.

Напомним, летом между НКО «Уфимский учебно-методический центр малой авиации», совладельцем которого является Сергей Минигулов и транспортной прокуратурой возник конфликт. Уфимский транспортный прокурор выступил с исковым заявлением против «Уфимского учебно-методического центра малой авиации», базирующегося на аэродроме Первушино. Внимание ведомства привлекли услуги экскурсионных полетов. По мнению прокуратуры, подобным образом осуществляются коммерческие перевозки, хотя официального разрешения на это нет. В итоге суды центром малой авиации были проиграны.

Справка.

Сафиуллин Ринат Рашитович, родился 07 ноября 1957 года в деревне Бакаево, Кушнаренковского района, Башкирской АССР.

1964 — 1974 годы учился в Бакаевской средней школе, закончив которую один год работал учителем физкультуры в Ново-Курмашевской восьмилетней школе.

1975 — 1979 годы учился в Самаркандском высшем военном автомобильном командном училище. После окончания военного училища и получения офицерского звания лейтенант проходил военную службу на разных офицерских должностях до 2004 года. В 2004 году уволен в запас по организационно-штатным мероприятиям в звании полковник.

В ДОСААФ пришел в 1991 году, начальником Октябрьской автомобильной школы, где проработал с 1991 по 1999 год. С 1999 года по 2004 год, занимал должность заместителя председателя регионального отделения РОСТО (ДОСААФ) Республики Башкортостан по военно-технической подготовке.

С 2004 по 2015 годы работал в отделении призыва военного комиссариата Республики Башкортостан.

С ноября 2015 года заместитель председателя регионального отделения ДОСААФ Республики Башкортостан по организационно-плановой работе.

Женат. Имеет двух сыновей.