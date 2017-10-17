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15:58 (мск), источник: ЮГА.ру

Жителям Кубани отказали в проведении референдума о выборах глав муниципалитетов

Избирательная комиссия Краснодарского края отказала инициативной группе жителей региона в проведении референдума о прямых выборах глав муниципальных районов. Об этом сообщили на заседании избирательной комиссии 17 октября.

Источник: ЮГА.ру

Крайизбирком выявил нарушения в оформлении заявления: инициативная группа допустила ошибки в паспортных данных шести человек.

Представитель инициативной группы Леонид Запрудин рассказал, что официальный ответ им предоставят в течение пары дней, после чего юристы рассмотрят отказ и после устранения возможных ошибок заявление будет подано повторно.

«Это уже вторая подача заявления, предыдущее подавал лично я год назад при выборах в Госдуму. Сегодняшний отказ носит формальный характер. Юристы скрупулезно, тщательнейшим образом проверяли все документы. С одной стороны, это могли быть наши ошибки: может, неявственно следуют полномочия лиц или формулировки. Но у одного из заявителей было указано неверное отчество, это очень странно. Также могли быть несостыковки в порядке чисел в адресах, но это проблемы, которые мы не сможем устранить, поэтому нам, возможно, придется отказаться от таких заявителей и найти других, с более простыми адресами», — рассказал порталу Юга.ру Леонид Запрудин.

Он отметил, что инициатива проведения референдума о выборах глав муниципалитетов — это федеральная кампания, и были прецеденты, когда людям удавалось провести инициативу в заксобрание. По словам Запрудина, инициативная группа настроена решительно и планирует повторно подать документы в течение недели.

«Мы намерены пройти в заскобрание. И если ЗСК даст добро, после этого нам нужно будет собрать 3% подписей от жителей Краснодарского края. Сделать это очень сложно, практически невыполнимо. В России, кажется, пока не было прецедентов, чтобы инициативные группы заходили дальше законодательного собрания региона. Но мы считаем, что какими бы плохими ни были выборы в России, выборы должны быть, и народ нужно приучить к ним. Это наша позиция», — заключил Запрудин.

Как сообщали Юга.ру, прямые выборы мэров в Краснодарском крае отменили в декабре 2014 года. В октябре 2017 года в избирательную комиссию Краснодарского края поступило ходатайство о проведении краевого референдума по возврату прямых выборов глав муниципалитетов.

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