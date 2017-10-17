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15:46 (мск), источник: Калининград.Ru

Федосеев поручил наказать чиновников мэрии Калининграда за срыв сроков по строительству детских площадок

Врио вице-премьера регионального правительства Максим Федосеев распорядился наказать сотрудников администрации Калининграда за срыв сроков строительства двух детских площадок, которые делают за счёт средств компании «Лукойл». Такое поручение он дал заместителю главы города Наталье Дмитриевой во время оперативного заседания во вторник, 17 октября.

Источник: Калининград.Ru

В 2017 году нефтедобывающая компания «Лукойл» профинансировала строительство десяти детских площадок: пять из них находятся в Калининграде и по одной — в Светлом, Немане, Правдинске, Балтийске и Краснознаменске. Однако две из них — в Южном парке и на Каштановой аллее в областном центре — находятся в нулевой стадии готовности. Мэрия только недавно провела аукционы по выбору подрядчиков.

— Наталья Александровна, мы работу по проведению всех аукционов начали, если я не ошибаюсь, в начале июля. То, что у нас по разным причинам два контракта только сейчас заключались, я считаю недоработкой только ваших сотрудников и более никого. Потому что никак не объясняется начало объявления аукциона в сентябре или в конце августа. Вы же видите, что Светлый уже закончил. Я категорически настаиваю, чтобы те люди, которые допустили такую халатность по объектам внебюджетного финансирования, понесли наказание. Прошу приказ об этом наказании предоставить к нам в министерство, — сказал Федосеев.

Чиновник поручил остальным главам муниципалитетов, в которых работы ещё не завершены (а это все, кроме Светлого), закончить объекты в срок — до конца октября. В противном случае «всем будет очень неудобно, потому что деньги внебюджетные». «Мы в том числе гарантировали качественное выполнение работ, и я понимаю, что качественно выполнить работы в морозы мы точно не сможем», — заключил Федосеев.

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