Федосеев поручил наказать чиновников мэрии Калининграда за срыв сроков по строительству детских площадок

Источник: Калининград.Ru

В 2017 году нефтедобывающая компания «Лукойл» профинансировала строительство десяти детских площадок: пять из них находятся в Калининграде и по одной — в Светлом, Немане, Правдинске, Балтийске и Краснознаменске. Однако две из них — в Южном парке и на Каштановой аллее в областном центре — находятся в нулевой стадии готовности. Мэрия только недавно провела аукционы по выбору подрядчиков.

— Наталья Александровна, мы работу по проведению всех аукционов начали, если я не ошибаюсь, в начале июля. То, что у нас по разным причинам два контракта только сейчас заключались, я считаю недоработкой только ваших сотрудников и более никого. Потому что никак не объясняется начало объявления аукциона в сентябре или в конце августа. Вы же видите, что Светлый уже закончил. Я категорически настаиваю, чтобы те люди, которые допустили такую халатность по объектам внебюджетного финансирования, понесли наказание. Прошу приказ об этом наказании предоставить к нам в министерство, — сказал Федосеев.