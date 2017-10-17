Медведев призвал прыгнуть в цифровой мир до искусственного интеллекта

«Правительствам во всем мире надо торопиться, пока к власти не пришел искусственный суперинтеллект и не поменял нам всем органы, и не нажал кнопку “delete” для того, чтобы обнулить наши мозги, — сказал премьер, подводя итоги дискуссии на пленарном заседании форума. — Мы еще можем
«Наша задача, на самом деле, — соединить усилия для того, чтобы прыжок человечества в цифровой мир был
Ранее, в ходе панели, министр экономического развития России Максим Орешкин в шутку назвал биткойн частью гипотетического плана захвата мира машинами. По его мнению, технологии майнинга криптовалют и блокчейна больше всего подстегивают опережающий рост вычислительных мощностей. «Такой глобальный искусственный интеллект эти вычислительные возможности мог бы использовать для своей тренировки, получения новых знаний и развития. Заставить людей многократно плодить вычислительные возможности — первый шаг к захвату мира», — пошутил Орешкин.