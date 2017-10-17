Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Пугачеву обвинили в цинизме из-за смерти Марьянова
Итальянка добилась оплаты больничного по уходу за собакой
«Смело»: светский хроникер о беременной жене замминистра обороны
Армен Джигарханян то ли пропал, то ли спасается от жены
Представитель Марьянова опровергла версию причины его смерти
Ураган «Офелия» окрасил небо над Англией в красный цветДо берегов Великобритании добрался ураган «Офелия», принеся с собой песок из Сахары и дым от лесных пожаров в Португалии
Андрей Малахов основал телекомпанию
Названо имя нового ведущего передачи «Жди меня»
Автомобиль по подписке: теперь и Porsche
«Нива» взлетела на железнодорожных путях (видео)
Тара Рид напугала гостей вечеринки прозрачным платьем – СМИ
СМИ: Газманов попал в аварию на трассе около Перми
Олег Газманов попал в ДТП
Стало известно, где похоронят актера Марьянова
Джигарханян о жене: Она вор, а не человек
Экс-жена Марьянова прокомментировала его смерть
Чиновники сообщили о предстоящем росте цен на жилье
Владельцам самостроя начнут угрожать потерей земли
Фоторепортажи
8ЦБ представил новые банкноты номиналом 200 и 2000 рублей
10Руководство Каталонии подписало декларацию независимости
16:01 (мск), источник: Ведомости

Медведев призвал прыгнуть в цифровой мир до искусственного интеллекта

Премьер-министр России Дмитрий Медведев, выступая на форуме «Открытые инновации» в технопарке «Сколково», призвал зарубежных партнеров поторопиться с созданием общего «цифрового мира» — иначе искусственный интеллект сделает это сам.

Источник: РИА "Новости"

«Правительствам во всем мире надо торопиться, пока к власти не пришел искусственный суперинтеллект и не поменял нам всем органы, и не нажал кнопку “delete” для того, чтобы обнулить наши мозги, — сказал премьер, подводя итоги дискуссии на пленарном заседании форума. — Мы еще можем что-то сделать для того, чтобы установить ту самую атмосферу доверия, о которой только что сказал (премьер-министр Люксембурга) Ксавье Беттель».

«Наша задача, на самом деле, — соединить усилия для того, чтобы прыжок человечества в цифровой мир был все-таки неплохо подготовлен. И я уверен, нам это под силу. Именно потому, что мы понимаем сегодня нашу ответственность», — сказал председатель правительства.

Ранее, в ходе панели, министр экономического развития России Максим Орешкин в шутку назвал биткойн частью гипотетического плана захвата мира машинами. По его мнению, технологии майнинга криптовалют и блокчейна больше всего подстегивают опережающий рост вычислительных мощностей. «Такой глобальный искусственный интеллект эти вычислительные возможности мог бы использовать для своей тренировки, получения новых знаний и развития. Заставить людей многократно плодить вычислительные возможности — первый шаг к захвату мира», — пошутил Орешкин.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Медведев объявил о создании аналога «Сколково» в Петербурге
В МВД предложили наказывать родителей и школы за участие детей в митингах
МВД предложило наказывать учителей за участие детей в протестах
Возбуждено уголовное дело об умышленном банкротстве «ВИМ-Авиа»
Путин предложил разделить с гражданами расходы на здоровье
Ассанж объявил награду за данные об убийстве журналистки
Не получается записаться на получение визы США. Что делать
ЕСПЧ не нашел политики в деле «Ив Роше»
Сбербанк повысил ставки по долларовым вкладам
Спорт
Выстоит ли «Спартак» и забьет ли Роналду? Анонс Лиги чемпионов После перерыва, связанного матчами сборных команд, еще с большим нетерпением ожидаешь матчи Лиги чемпионов. И вот уже сегодня она возвращается
Авто
Mercedes снял в рекламе котика (очень большого) Новая реклама S-класса давит на чувство «мимимишности». Хотя этот котик не такой уж и маленький
Hi-Tech
Новое обновление Windows 10 выдает «синий экран смерти» Предполагалось, что обновление устранит порядка 60 уязвимостей, ряд из которых являются «критическими»
Кино
Пугачева и другие звезды высказались о смерти Дмитрия Марьянова Известный актер театра и кино скончался в возрасте 47 лет
Недвижимость
Как снизить госоценку квартиры
Спрос на новостройки Петербурга подскочил на 20%
В Петербурге подорожает «коммуналка»
В России стали выдавать ипотеку под один процент
Леди
Какие жакеты в моде этой осенью (фото) 16 классных жакетов, которые можно надеть и в офис, и на вечеринку. Кроме того, стоит ли добавлять, что жакет, надетый под пальто, согреет лучше любого свитера
Дети
Беременная Кейт Миддлтон станцевала на лондонском вокзале Герцогиня Кембриджская посетила детское благотворительное мероприятие.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь