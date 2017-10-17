Медведев призвал прыгнуть в цифровой мир до искусственного интеллекта

Источник: РИА "Новости"

«Правительствам во всем мире надо торопиться, пока к власти не пришел искусственный суперинтеллект и не поменял нам всем органы, и не нажал кнопку “delete” для того, чтобы обнулить наши мозги, — сказал премьер, подводя итоги дискуссии на пленарном заседании форума. — Мы еще можем что-то сделать для того, чтобы установить ту самую атмосферу доверия, о которой только что сказал (премьер-министр Люксембурга) Ксавье Беттель».

«Наша задача, на самом деле, — соединить усилия для того, чтобы прыжок человечества в цифровой мир был все-таки неплохо подготовлен. И я уверен, нам это под силу. Именно потому, что мы понимаем сегодня нашу ответственность», — сказал председатель правительства.