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15:30 (мск), источник: СуперОмск

Экс-министр финансов Омской области рассказала, как силовики доводили до слез её подчиненных

В ходе прений по уголовному делу Риты Фоминой и Олега Илюшина, возглавлявших ранее областные Минфин и Минтранс, было предоставлено слово самой обвиняемой.

Фомина выступала после своего адвоката Александра Желещикова, поэтому речь была краткой, но предельно эмоциональной. «СуперОмск» приводит ее полностью.

«Я могу лишь спасибо сказать, Ваша честь, своему коллективу за их порядочность и за уверенность в том, что казна в надежных руках. Я горжусь ими, и я не зря работала. Даже здесь, на скамье подсудимых, мне не стыдно, потому что я всю свою жизнь честно и добросовестно работала. Все федеральные казначейства подтвердили правоту моих действий в условиях федерального законодательства.

Оперуполномоченный даже обвинил моих подчиненных, мол, сами себе приказы пишете, сами исполняете. Как можно так с людьми? Девчонки плакали, Ваша честь, и я ни разу об этом не говорила, потому что привыкла сама нести ответственность за свои действия. И всегда буду стоять на стороне своих подчиненных, потому что они честно и добросовестно работали. За эту копеечную зарплату чиновников, которых теперь клеймят на каждом шагу. Теперь они боятся брать трубки после этого инцидента, мне стыдно перед ними.

Я вижу Вас, Ваша честь — молодая, умная судья. Наверное, не имею права как подсудимый давать какие-то оценки, но я увидела ум. Я не ищу и не прошу себе никаких преференций, но я увидела честное и добросовестное разбирательство в суде. Это то, что и я всегда требовала от своих подчиненных. Я всегда запрещала контакты, не связанные с работой, пресекала любые просьбы личного характера. Даже сама Никифорова, которая смотрела у нас все документы, сказала — я ничего, кроме телефонных разговоров не увидела (вероятно, речь идет о старшем следователе отдела по расследованию особо важных дел омского Следкома Юлии Никифоровой, которая вела дело — ред.).

Сейчас в федеральном казначействе присутствует представитель ФСБ, который смотрит, <есть>. Посадите в Минфин такого человека, чтобы у руководителя была какая-то защищенность! Нельзя всех под одну гребенку — мол, все воры и чиновники. Все слышат — 205 миллионов Фомина украла, когда читаю комментарии, диву даюсь. Люди, которые не видели дальше своего носа, смеют обсуждать и говорить такие пакости про меня и Илюшина.

<есть>.

Вы знаете, что мы в этой жизни пережили? Я осталась без детей из-за этой работы. Только потеряла здоровье и ничего не приобрела. Я пришла в Минфин с машиной «семеркой», мне было стыдно, когда муж меня на ней забирал, потому что у меня не было лишних денег никогда. И я когда такое <в> слышу, мне стыдно, что такое может быть.

Далее прения продолжатся 18 октября — свои аргументы представит сторона защиты Олега Илюшина, который обвиняется по трем эпизодам.

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