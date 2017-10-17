Экс-министр финансов Омской области рассказала, как силовики доводили до слез её подчиненных
В ходе прений по уголовному делу Риты Фоминой и Олега Илюшина, возглавлявших ранее областные Минфин и Минтранс, было предоставлено слово самой обвиняемой.
В ходе прений по уголовному делу Риты Фоминой и Олега Илюшина, возглавлявших ранее областные Минфин и Минтранс, было предоставлено слово самой обвиняемой.
Фомина выступала после своего адвоката Александра Желещикова, поэтому речь была краткой, но предельно эмоциональной. «СуперОмск» приводит ее полностью.
«Я могу лишь спасибо сказать, Ваша честь, своему коллективу за их порядочность и за уверенность в том, что казна в надежных руках. Я горжусь ими, и я не зря работала. Даже здесь, на скамье подсудимых, мне не стыдно, потому что я всю свою жизнь честно и добросовестно работала. Все федеральные казначейства подтвердили правоту моих действий в условиях федерального законодательства.
Оперуполномоченный даже обвинил моих подчиненных, мол, сами себе приказы пишете, сами исполняете. Как можно так с людьми? Девчонки плакали, Ваша честь, и я ни разу об этом не говорила, потому что привыкла сама нести ответственность за свои действия. И всегда буду стоять на стороне своих подчиненных, потому что они честно и добросовестно работали. За эту копеечную зарплату чиновников, которых теперь клеймят на каждом шагу. Теперь они боятся брать трубки после этого инцидента, мне стыдно перед ними.
Я вижу Вас, Ваша честь — молодая, умная судья. Наверное, не имею права как подсудимый давать
Сейчас в федеральном казначействе присутствует представитель ФСБ, который смотрит, <есть>. Посадите в Минфин такого человека, чтобы у руководителя была
<есть>.
Вы знаете, что мы в этой жизни пережили? Я осталась без детей
Далее прения продолжатся 18 октября — свои аргументы представит сторона защиты Олега Илюшина, который обвиняется по трем эпизодам.