Экс-депутат Иванов попросился уйти из омского горсовета

Изначально бывший народный слуга пришел в ОГС в качестве приглашенного спикера, так как выступал с просьбой о награждении выдающихся работников «Омского каучука» памятными медалями в честь 50-летия предприятия.

«Раз у нас есть такие заслуженные работники на таком заслуженном предприятии, то тут и думать нечего — надо награждать», — отметил глава комитета по социальным вопросам, депутат уже VI созыва Максим Астафьев.

Сам же Иванов, бывший руководителем этого же комитета, видимо, ждал, пока его отпустят с заседания. Однако «молодые» народные избранники вступили в настолько жаркую дискуссию, что совсем забыли отпустить мужчину с усами. В итоге Иванову пришлось брать слово посреди обсуждения, совершенно не имеющего теперь к нему отношения.

«У нас, в прошлом созыве, была традиция — приглашенных после обсуждениях их вопросов мы отпускали, потому что у людей могут быть дела. Просто очень надо идти», — не по-депутатски скромно и виновато встрял в галдеж народных избранников Иванов.

«А что ж Вы сидите, мы же Вас не привязывали», — со смехом ответил Астафьев.