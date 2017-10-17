Экс-депутат Иванов попросился уйти из омского горсовета
Курьезным выдался визит бывшего депутата Омского городского Совета V созыва Александра Иванова на «старую» работу.
Курьезным выдался визит бывшего депутата Омского городского Совета V созыва Александра Иванова на «старую» работу.
Изначально бывший народный слуга пришел в ОГС в качестве приглашенного спикера, так как выступал с просьбой о награждении выдающихся работников «Омского каучука» памятными медалями в честь 50-летия предприятия.
«Раз у нас есть такие заслуженные работники на таком заслуженном предприятии, то тут и думать нечего — надо награждать», — отметил глава комитета по социальным вопросам, депутат уже VI созыва Максим Астафьев.
Сам же Иванов, бывший руководителем этого же комитета, видимо, ждал, пока его отпустят с заседания. Однако «молодые» народные избранники вступили в настолько жаркую дискуссию, что совсем забыли отпустить мужчину с усами. В итоге Иванову пришлось брать слово посреди обсуждения, совершенно не имеющего теперь к нему отношения.
«У нас, в прошлом созыве, была традиция — приглашенных после обсуждениях их вопросов мы отпускали, потому что у людей могут быть дела. Просто очень надо идти», — не
«А что ж Вы сидите, мы же Вас не привязывали», — со смехом ответил Астафьев.
Однако Иванов, сам в прошлом часто нарушавший дисциплину в ОГС, показал всем «молодым» настоящую усидчивость, встав с места только после разрешения председателя.