О чем говорили президент Молдовы и посол России
Молдавский лидер Игорь Додон провел встречу с послом России в республике Фаритом Мухаметшиным: какие вопросы обсудили стороны.
Молдавский лидер Игорь Додон провел встречу с послом России в республике Фаритом Мухаметшиным: какие вопросы обсудили стороны.
КИШИНЕВ, 17 окт — Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон обсудил во вторник с послом России в республике Фаритом Мухаметшиным вопросы, касающиеся двухсторонних отношений.
Как написал Додон на своей странице в Facebook, стороны высказались за активизацию и придание нового импульса стратегическому развитию
«Обсудили ход организации совместного заседания
По его словам, также рассмотрели вопросы, касающиеся приднестровского вопроса. «Высказались за приложение общих усилий по развитию диалога на различных уровнях с представителями Приднестровья. Посол России поддержал открытость института президента к выстраиванию диалога с представителями Приднестровья, включая и на уровне руководства», — подчеркнул Додон.
Он сообщил, что в ходе встречи стороны «пришли к общему мнению о необходимости поддержать стабильность в данном регионе посредством диалога и укрепления мер доверия, в чем должен быть заинтересован как Кишинев, так и Тирасполь».
«Некоторые непродуманные шаги со стороны некоторых представителей администрации, о которых писали местные СМИ в Приднестровье, вызывают определенную озабоченность. Высказал пожелание, что совместными усилиями удастся преодолеть этот негативный процесс и восстановить позитивный диалог», — отметил Додон.