«Единая работа команды гордумы, правительства региона и горадминистрации может улучшить жизнь нижегородцев», — Елизавета Солонченко

Источник: gorduma.nnov.ru

Как сообщает управление по связям с общественностью и СМИ Думы Нижнего Новгорода, 17 октября состоялась встреча депутатов городской Думы Нижнего Новгорода с врио губернатора Нижегородской области Глебом Никитиным. Обсуждались насущные проблемы областного центра, а также перспективах изменения системы городского управления. На встрече присутствовал также депутат Государственной Думы РФ Владимир Панов, которого глава региона представил как своего кандидата на должность руководителя города.

Отвечая на вопросы журналистов по итогам встречи, глава города Елизавета Солонченко отметила, что среди основных тем, волнующих депутатов — участие областного правительства в финансировании уборки городских дорог, межбюджетные отношения.

«Хорошо, что такая встреча состоялась. Сегодня был нормальный, рабочий обмен мнениями», — отметила Елизавета Солонченко.

«Только единая работа команды городской Думы, областного правительства и городской администрации могут принести принципиальные улучшения не только в управлении городом, но и в жизни нижегородцев», — добавила она.