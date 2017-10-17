Нурсултан Назарбаев встретился с Аскаром Мырзахметовым

«Несмотря на сложные условия в начале лета, аграрии собрали солидный объем урожая. Есть возможности для обеспечения внутренних потребностей и экспорта нашей продукции. В целом все показатели демонстрируют положительную динамику», — сказал Президент Казахстана.

«Аграрный сектор является драйвером нашей экономики. В него вкладываются большие государственные средства. Они должны давать соответствующую отдачу, которой, к сожалению, пока еще нет», — сказал Глава государства. Вместе с тем, Президент Казахстана отметил высокие темпы уборки урожая в текущем году. «В этом году намолочено 21,7 миллиона тонн при урожайности 14,2 центнера с гектара. Это больше чем в прошлом году. В соответствии с намеченными планами мы занимались развитием потребительской кооперации, улучшением семенного фонда и повышением продуктивности животноводства», — сказал Нурсултан Назарбаев.