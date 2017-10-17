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15:15 (мск), источник: Tengrinews

Нурсултан Назарбаев встретился с Аскаром Мырзахметовым

Нурсултан Назарбаев встретился с заместителем премьер-министра — министром сельского хозяйства Аскаром Мырзахметовым, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Акорду.

Источник: Tengrinews

В ходе встречи были обсуждены промежуточные итоги и дальнейшие планы работ по реализации программы развития агропромышленного комплекса страны. Перед началом встречи Глава государства поздравил всех аграриев Казахстана с успешным завершением уборочной кампании.

«Несмотря на сложные условия в начале лета, аграрии собрали солидный объем урожая. Есть возможности для обеспечения внутренних потребностей и экспорта нашей продукции. В целом все показатели демонстрируют положительную динамику», — сказал Президент Казахстана.

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Нурсултан Назарбаев указал на низкую эффективность использования выделяемых средств в этой отрасли.

«Аграрный сектор является драйвером нашей экономики. В него вкладываются большие государственные средства. Они должны давать соответствующую отдачу, которой, к сожалению, пока еще нет», — сказал Глава государства. Вместе с тем, Президент Казахстана отметил высокие темпы уборки урожая в текущем году. «В этом году намолочено 21,7 миллиона тонн при урожайности 14,2 центнера с гектара. Это больше чем в прошлом году. В соответствии с намеченными планами мы занимались развитием потребительской кооперации, улучшением семенного фонда и повышением продуктивности животноводства», — сказал Нурсултан Назарбаев.

Глава государства обратил внимание на необходимость увеличения объемов производительности сельского хозяйства с использованием научного потенциала страны. В свою очередь Аскар Мырзахметов доложил Президенту Казахстана о ходе разработки специальных карт дальнейшего развития 12 приоритетных направлений сельского хозяйства в рамках государственной программы АПК. В завершение встречи Нурсултан Назарбаев дал ряд конкретных поручений.

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