Путин уточнил дату начала обороны Севастополя

По действовавшему ранее закону, оборона города началась 5 ноября 1941 года, а закончилась 4 июля, спустя год. Но современным исследователям удалось установить, что на самом деле исполнение приказа заместителя командующего по сухопутной обороне Главной Военно-морской базы контр-адмирала Г. В. Жукова началось 30 октября 1941 года.

30 октября и 5 ноября оборону города-героя вели одни и те же военные, они уже значатся как участники Великой Отечественной войны. По новому закону оборона «растянулась» еще на шесть дней. Эта норма была необходима для определения участников обороны Севастополя и зачета дополнительных дней в выслугу лет для назначения пенсий на льготных условиях.