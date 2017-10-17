Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Пугачеву обвинили в цинизме из-за смерти Марьянова
Найден простой способ побудить людей больше двигаться
Светская Москва: жена замминистра РФ удивила журналистку
Упавшая с трапа в аэропорту Пулково девочка скончалась
Олег Газманов попал в ДТП
3 китаянки застряли на границе из-за пластических операций Неудачная пластика сыграла злую шутку с туристками в Корее
Андрей Малахов основал телекомпанию
Названо имя нового ведущего передачи «Жди меня»
На чем не прогореть — самые выгодные иномарки
В Китае появилась еще одна марка электромобилей
Тара Рид смутила гостей вечеринки прозрачным нарядом - СМИ
СМИ: Газманов попал в аварию на трассе около Перми
Олег Газманов попал в ДТП
Стало известно, где похоронят актера Марьянова
Джигарханян о жене: Она вор, а не человек
Экс-жена Марьянова прокомментировала его смерть
Представитель Марьянова опровергла версию причины его смерти
Упавшая с трапа в Пулково девочка скончалась
Фоторепортажи
10Умер экстрасенс Аллан Чумак
10Руководство Каталонии подписало декларацию независимости
15:41 (мск), источник: Комсомольская правда

Путин уточнил дату начала обороны Севастополя

Ее сместили на неделю вперед.

Источник: AP 2017

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал закон, который «изменил» дату обороны Севастополя. Документ опубликовали на официальном портале правовой информации.

По действовавшему ранее закону, оборона города началась 5 ноября 1941 года, а закончилась 4 июля, спустя год. Но современным исследователям удалось установить, что на самом деле исполнение приказа заместителя командующего по сухопутной обороне Главной Военно-морской базы контр-адмирала Г. В. Жукова началось 30 октября 1941 года.

30 октября и 5 ноября оборону города-героя вели одни и те же военные, они уже значатся как участники Великой Отечественной войны. По новому закону оборона «растянулась» еще на шесть дней. Эта норма была необходима для определения участников обороны Севастополя и зачета дополнительных дней в выслугу лет для назначения пенсий на льготных условиях.

Отмечается также, что закон восстанавливает историческую объективность и историческую справедливость в отношении ветеранов Великой Отечественной войны.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Конфуз на «Голосе»: Ужасная песня довела Градского до греха
Легендарные топ-модели 90-х затмили молодых манекенщиц на Неделе моды
МВД предложило наказывать учителей за участие детей в протестах
Возбуждено уголовное дело об умышленном банкротстве «ВИМ-Авиа»
Путин предложил разделить с гражданами расходы на здоровье
Ассанж объявил награду за данные об убийстве журналистки
Не получается записаться на получение визы США. Что делать
ЕСПЧ не нашел политики в деле «Ив Роше»
Сбербанк повысил ставки по долларовым вкладам
Спорт
Выстоит ли «Спартак» и забьет ли Роналду? Анонс Лиги чемпионов После перерыва, связанного матчами сборных команд, еще с большим нетерпением ожидаешь матчи Лиги чемпионов. И вот уже сегодня она возвращается
Авто
Mercedes снял в рекламе котика (очень большого) Новая реклама S-класса давит на чувство «мимимишности». Хотя этот котик не такой уж и маленький
Hi-Tech
Новое обновление Windows 10 выдает «синий экран смерти» Предполагалось, что обновление устранит порядка 60 уязвимостей, ряд из которых являются «критическими»
Кино
Пугачева и другие звезды высказались о смерти Дмитрия Марьянова Известный актер театра и кино скончался в возрасте 47 лет
Недвижимость
5 способов выжать из балкона максимум
В Петербурге возводят первый в России ЖК для вегетарианцев
В России стали выдавать ипотеку под один процент
В Петербурге подорожает «коммуналка»
Леди
Какие жакеты в моде этой осенью (фото) 16 классных жакетов, которые можно надеть и в офис, и на вечеринку. Кроме того, стоит ли добавлять, что жакет, надетый под пальто, согреет лучше любого свитера
Дети
Беременная Кейт Миддлтон станцевала на лондонском вокзале Герцогиня Кембриджская посетила детское благотворительное мероприятие.
Все о ремонте
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Как законно перенести кухню в комнату
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь