Путин уточнил дату начала обороны Севастополя
Ее сместили на неделю вперед.
Ее сместили на неделю вперед.
Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал закон, который «изменил» дату обороны Севастополя. Документ опубликовали на официальном портале правовой информации.
По действовавшему ранее закону, оборона города началась 5 ноября 1941 года, а закончилась 4 июля, спустя год. Но современным исследователям удалось установить, что на самом деле исполнение приказа заместителя командующего по сухопутной обороне Главной
30 октября и 5 ноября оборону
Отмечается также, что закон восстанавливает историческую объективность и историческую справедливость в отношении ветеранов Великой Отечественной войны.