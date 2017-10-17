Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Пугачеву обвинили в цинизме из-за смерти Марьянова
Путин предложил россиянам платить за медицину
Светская Москва: беременная жена замминистра пришла на вечеринку
Армен Джигарханян то ли пропал, то ли спасается от жены
Представитель Марьянова опровергла версию причины его смерти
Ураган «Офелия» окрасил небо над Англией в красный цветДо Великобритании добрался ураган «Офелия», принеся с собой песок из Сахары и дым от лесных пожаров в Португалии
Зрители требуют уволить Гордона и Барановскую с «Первого канала»
Бузова в образе диктора центрального телевидения: первые кадры
Автомобиль по подписке: теперь и Porsche
«Нива» взлетела на железнодорожных путях (видео)
Поклонники Седоковой в восторге от откровенного фото – СМИ
СМИ: Ефремов объяснил почему не хочет ехать в Крым
82-летний Армен Джигарханян разводится с молодой женой
Oxxxymiron поучаствовал в международном рэп-баттле
Джигарханян о жене: Забирала деньги из моего кармана
Экс-жена Марьянова прокомментировала его смерть
В России стали выдавать ипотеку под один процент
Россияне смогут сэкономить 40% на электричестве
Фоторепортажи
10Умер экстрасенс Аллан Чумак
10Открытие Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи
16:51 (мск), источник: Publika.md

BREAKING NEWS: Конституционный суд: Решение о назначении министра принимает кабмин

Решение о назначении министра принимает кабмин. Об этом заявил сегодня, 17 октября председатель Конституционного суда Тудор Панцыру.

Источник: Publika.md

Напомним, с просьбой о толковании 98 статьи основного закона правительство обратилось 19 сентября. Сделали это после второго отказа президента назначить министром обороны Евгения Стурзу.

В кабмине отметили, что КС уже высказывался по этому вопросу в марте 99 года. Тогда суд постановил, что назначение членов кабмина не зависит от воли президента. Тем не менее, толкование было неполным. Неясно было, что должен принять кабмин и парламент после второго отказа.

Президент Игорь Додон заявлял, что не станет принимать присягу у Евгения Стурзы «независимо от мнения правительства и парламентского большинства» и «даже если будет решение Конституционного суда».

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
МВД предложило наказывать учителей за участие детей в протестах
Мария Шарапова завершила борьбу на Кубке Кремля в первом раунде
Глава Минтруда пообещал «только рост» пенсий в России
Возбуждено уголовное дело об умышленном банкротстве «ВИМ-Авиа»
Не получается записаться на получение визы США. Что делать
Прокуратура признала нежелательными в России 11 организаций
Сбербанк повысил ставки по долларовым вкладам
Спорт
Выстоит ли «Спартак» и забьет ли Роналду? Анонс Лиги чемпионов После перерыва, связанного матчами сборных команд, еще с большим нетерпением ожидаешь матчи Лиги чемпионов. И вот уже сегодня она возвращается
Авто
Mercedes снял в рекламе котика (очень большого) Новая реклама S-класса давит на чувство «мимимишности». Хотя этот котик не такой уж и маленький
Hi-Tech
Новое обновление Windows 10 выдает «синий экран смерти» Предполагалось, что обновление устранит порядка 60 уязвимостей, ряд из которых являются «критическими»
Кино
Зрители требуют уволить Гордона и Барановскую с «Первого канала» Ведущие вызвали возмущение скандальными высказываниями в рамках программы «Мужское/Женское»
Недвижимость
Как снизить госоценку квартиры
В Москве могут запретить парковку во дворах
В России стали выдавать ипотеку под один процент
Москва продлила программу «Моя улица» до 2020 года
Леди
Какие жакеты в моде этой осенью (фото) 16 классных жакетов, которые можно надеть и в офис, и на вечеринку. Кроме того, стоит ли добавлять, что жакет, надетый под пальто, согреет лучше любого свитера
Дети
Беременная Кейт Миддлтон станцевала на лондонском вокзале Герцогиня Кембриджская посетила детское благотворительное мероприятие.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь