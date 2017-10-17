BREAKING NEWS: Конституционный суд: Решение о назначении министра принимает кабмин

Напомним, с просьбой о толковании 98 статьи основного закона правительство обратилось 19 сентября. Сделали это после второго отказа президента назначить министром обороны Евгения Стурзу.



В кабмине отметили, что КС уже высказывался по этому вопросу в марте 99 года. Тогда суд постановил, что назначение членов кабмина не зависит от воли президента. Тем не менее, толкование было неполным. Неясно было, что должен принять кабмин и парламент после второго отказа.



Президент Игорь Додон заявлял, что не станет принимать присягу у Евгения Стурзы «независимо от мнения правительства и парламентского большинства» и «даже если будет решение Конституционного суда».