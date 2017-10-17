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16:24 (мск), источник: СуперОмск

Вакансия пресс-секретаря Буркова пока остается открытой

Как ранее сообщал «СуперОмск», врио губернатора Александр Бурков перевел пресс-секретаря главы региона Юлию Соколенко на другую должность.

Источник: Reuters

Отныне ей делегирована функция спичрайтера в структуре Главного управления информационной политики Омской области — такие обязанности у Соколенко были и ранее, теперь же они станут основными.

Советник врио губернатора по информационной политике Олег Заремба пояснил корреспонденту «СуперОмска», что вопрос о новом пресс-секретаре пока остается открытым.

«Не готов пока прокомментировать этот момент. Думаю, что как только это будет ясно, мы всем сообщим», — сказал Заремба.

Напомним, Соколенко работала вместе с Виктором Назаровым с 2014 года, перейдя с должности пресс-секретаря Омского областного суда.

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