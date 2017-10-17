Вакансия пресс-секретаря Буркова пока остается открытой
Как ранее сообщал «СуперОмск», врио губернатора Александр Бурков перевел
Как ранее сообщал «СуперОмск», врио губернатора Александр Бурков перевел
Отныне ей делегирована функция спичрайтера в структуре Главного управления информационной политики Омской области — такие обязанности у Соколенко были и ранее, теперь же они станут основными.
Советник врио губернатора по информационной политике Олег Заремба пояснил корреспонденту «СуперОмска», что вопрос о новом
«Не готов пока прокомментировать этот момент. Думаю, что как только это будет ясно, мы всем сообщим», — сказал Заремба.
Напомним, Соколенко работала вместе с Виктором Назаровым с 2014 года, перейдя с должности