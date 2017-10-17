Глава Минтруда пообещал «только рост» пенсий в России
Министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин опроверг сокращение пенсий в ближайшие три года на 2,7%. По его словам, пенсии в России будут только расти.
Министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин опроверг сокращение пенсий в ближайшие три года на 2,7%. По его словам, пенсии в России будут только расти.
«Сокращения пенсий не будет, у нас только рост пенсий», — заявил RNS Топилин.
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Надо рассматривать отдельно пенсии неработающих и работающих пенсионеров. Снижение реальных средних размеров страховых пенсий связано с решениями о неиндексации страховых пенсий работающим пенсионерам. При этом пенсии неработающих граждан растут темпами выше инфляции.
Председатель Счетной палаты Татьяна Голикова на заседании комитета по бюджету и налогам, где рассматривался проект федерального бюджета на 2018−2020 годы, заявила, что реальные страховые пенсии в ближайшие три года сократятся на 2,7%.
В заключении к бюджету Счетная палата указывает, что в результате проведенных изменений в пенсионной системе были утрачены механизмы повышения реального размера страхового пенсионного обеспечения граждан.
Председатель Пенсионного фонда России Антон Дроздов ранее сообщил, что страховые пенсии в реальном выражении в ближайшие три года будут расти. «Они (пенсии. — RNS) сокращаться не будут по той простой причине, что они индексируются по инфляции, как минимум, а в следующем году даже выше инфляции на 0,5%», — сказал Дроздов.
По его словам, аудиторы Счетной палаты в расчетах учитывают пенсии работающих пенсионеров, индексация которых отменена с 2016 года.
Согласно проекту бюджета Пенсионного фонда на 2018−2020 годы, среднегодовой размер страховой пенсии по старости в 2018 году составит 14 075 рублей, в 2019 году — 14 449 рублей, в 2020 году — 14 872 рубля.
С 1 января 2018 году страховые пенсии и фиксированные выплаты к ней будут проиндексированы на 3,7%, в 2019 и 2020 годах размер индексации будет уточняться по фактической инфляции за предыдущий год. Сейчас в проекте бюджета ПФР заложена индексация страховых пенсий в 2019 и 2020 году по прогнозной инфляции 4%.