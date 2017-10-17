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16:41 (мск), источник: ИА Татар-информ

Игорь Шувалов: «Татарстан — лидер в выстраивании отношений с Сингапуром»

(Казань, 17 октября, «Татар-информ»). В ходе рабочей поездки в Москву Президент Татарстана Рустам Минниханов принял участие в 8-м заседании межправительственной Российско-Сингапурской комиссии высокого уровня. Об этом сообщает пресс-служба главы республики.

Мероприятие было организовано на площадке инновационного центра «Сколково». В ходе заседания члены комиссии обсудили основные направления сотрудничества двух стран, а также взаимодействие на межрегиональном уровне.

В том числе было отмечено тесное сотрудничество Сингапура и Татарстана как одного из развитых регионов РФ. Один из сопредседателей комиссии, первый вице-премьер Правительства России Игорь Шувалов напомнил об активной работе руководства региона и лично Президента РТ Рустама Минниханова по выстраиванию эффективных двусторонних форм взаимодействия. Привлекаются инвестиции, используется опыт города-государства в образовании, обучении госслужащих и так далее. «Татарстан — лидер в выстраивании отношений с Сингапуром», — подчеркнул Шувалов.

В свою очередь Рустам Минниханов также сказал о том, что взаимодействие между Татарстаном и Сингапуром в последнее время получило новый импульс. Он, в частности, сообщил, что две недели назад в очередной раз побывал в Сингапуре. «Поездка была очень полезной, мы получили новый опыт», — отметил лидер РТ.

Напомним, делегация Татарстана в рамках визита в Сингапур посетила Агентство по городскому благоустройству Сингапура и Совет по жилищному строительству Сингапура.

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