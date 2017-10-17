Игорь Шувалов: «Татарстан — лидер в выстраивании отношений с Сингапуром»
(Казань, 17 октября, «Татар-информ»). В ходе рабочей поездки в Москву Президент Татарстана Рустам Минниханов принял участие в 8-м заседании межправительственной
(Казань, 17 октября, «Татар-информ»). В ходе рабочей поездки в Москву Президент Татарстана Рустам Минниханов принял участие в 8-м заседании межправительственной
Мероприятие было организовано на площадке инновационного центра «Сколково». В ходе заседания члены комиссии обсудили основные направления сотрудничества двух стран, а также взаимодействие на межрегиональном уровне.
В том числе было отмечено тесное сотрудничество Сингапура и Татарстана как одного из развитых регионов РФ. Один из сопредседателей комиссии, первый
В свою очередь Рустам Минниханов также сказал о том, что взаимодействие между Татарстаном и Сингапуром в последнее время получило новый импульс. Он, в частности, сообщил, что две недели назад в очередной раз побывал в Сингапуре. «Поездка была очень полезной, мы получили новый опыт», — отметил лидер РТ.
Напомним, делегация Татарстана в рамках визита в Сингапур посетила Агентство по городскому благоустройству Сингапура и Совет по жилищному строительству Сингапура.