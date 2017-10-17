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17:14 (мск), источник: Вести - Воронеж

Губернатор раскритиковал дорожников после закрытия разворотов на выезде из Воронежа

Губернатор Алексей Гордеев раскритиковал «Чернозёмуправтодор» после многочисленных жалоб воронежцев на отсутствие разворотов на Московском проспекте во вторник, 17 октября.

Источник: Вести - Воронеж

Глава региона порекомендовал начальнику ведомства Александру Лукашуку активнее работать с горожанами и объяснять, для чего принято то или иное решение.

Алексей Гордеев напомнил, что воронежские автомобилисту создали онлайн-петицию с просьбой вернуть развороты, которую подписали уже более 1,8 тыс. человек, и потребовал от Александра Лукашука детального отчета о ситуации.

Начальник «Чернозёмуправтодора» пояснил, что развороты у гостиницы «Спутник» и в районе Подгорного не соответствовали требованиям дорожной безопасности — они находились в непосредственной близости от правосторонних примыканий, и из-за небольшого расстояния автомобили не успевали перестроиться в потоке и создавали аварийные ситуации.

Лукашук заверил, пробки на Московском проспекте связаны не с ликвидацией разворотов, а с дорожными работами, о чём также говорилось ранее.

— Необходимо советоваться с представителями общественных организаций, представляющих интересы водителей, чтобы минимизировать возможные ошибки. Привлекайте СМИ, общайтесь, объясняйте. Люди должны быть предупреждены обо всем заранее и чётко понимать, какие именно ремонтные работы будут вестись, когда они завершатся, как будут организованы движение транспорта и объездные пути на период проведения работ, и главное — что все эти трудности носят временный характер, — подчеркнул Алексей Гордеев.

Во второй половине сентября на участке федеральной трассы А-134 от областной больницы до военного городка начались (и продолжаются на данный момент) масштабные работы по укладке асфальтобетонного покрытия, в связи с чем и возникли временные затруднения движения, ранее сообщила пресс-служба «Чернозёмуправтодора».

При капремонте подрядчики обустроят дополнительную третью полосу для движения и переходно-скоростных полос примыканий и разворотов. Ремонт трассы по направлению из Москвы в Воронеж завершится до конца ноября 2017 года, в обратном направлении — в 2018 году.

Дорожники прогнозируют, что после завершения ремонтных работ пропускная способность автодороги увеличится, в том числе и в местах разворотов.

— Сейчас пропускная способность одной разворотной петли составляет 720 автомобилей в час. В случае возникновения затруднений в движении на ближайшем развороте автовладельцы могут проехать 730 метров до следующего разворота и выполнить безопасный маневр, — посоветовали дорожники.

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