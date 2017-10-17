Губернатор раскритиковал дорожников после закрытия разворотов на выезде из Воронежа

Источник: Вести - Воронеж

Глава региона порекомендовал начальнику ведомства Александру Лукашуку активнее работать с горожанами и объяснять, для чего принято то или иное решение.

Алексей Гордеев напомнил, что воронежские автомобилисту создали онлайн-петицию с просьбой вернуть развороты, которую подписали уже более 1,8 тыс. человек, и потребовал от Александра Лукашука детального отчета о ситуации.

Начальник «Чернозёмуправтодора» пояснил, что развороты у гостиницы «Спутник» и в районе Подгорного не соответствовали требованиям дорожной безопасности — они находились в непосредственной близости от правосторонних примыканий, и из-за небольшого расстояния автомобили не успевали перестроиться в потоке и создавали аварийные ситуации.

Лукашук заверил, пробки на Московском проспекте связаны не с ликвидацией разворотов, а с дорожными работами, о чём также говорилось ранее.

— Необходимо советоваться с представителями общественных организаций, представляющих интересы водителей, чтобы минимизировать возможные ошибки. Привлекайте СМИ, общайтесь, объясняйте. Люди должны быть предупреждены обо всем заранее и чётко понимать, какие именно ремонтные работы будут вестись, когда они завершатся, как будут организованы движение транспорта и объездные пути на период проведения работ, и главное — что все эти трудности носят временный характер, — подчеркнул Алексей Гордеев.

Во второй половине сентября на участке федеральной трассы А-134 от областной больницы до военного городка начались (и продолжаются на данный момент) масштабные работы по укладке асфальтобетонного покрытия, в связи с чем и возникли временные затруднения движения, ранее сообщила пресс-служба «Чернозёмуправтодора».

При капремонте подрядчики обустроят дополнительную третью полосу для движения и переходно-скоростных полос примыканий и разворотов. Ремонт трассы по направлению из Москвы в Воронеж завершится до конца ноября 2017 года, в обратном направлении — в 2018 году.

Дорожники прогнозируют, что после завершения ремонтных работ пропускная способность автодороги увеличится, в том числе и в местах разворотов.