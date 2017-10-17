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17:11 (мск), источник: РИА Новости

Генпрокуратура признала 11 иностранных организаций нежелательными в России

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Генпрокуратура России признала нежелательными на территории РФ 11 иностранных организаций, готова продолжить эту работу, заявил замначальника управления по надзору за исполнением законов о федеральной безопасности, межнациональных отношениях, противодействии экстремизму и терроризму Генпрокуратуры РФ Алексей Жафяров.

Источник: РИА Новости

«На сегодняшний день… заместителем генерального прокурора принято решение о признании нежелательными на территории РФ деятельности 11 иностранных организаций, такие как Национальный фонд в поддержку демократии, Фонд Открытое общество, Американско-российский фонд по экономическому правовому развитию, Национальный демократический институт международных отношений, Международный республиканский институт и ряд других. Мы готовы продолжать работу в этом направлении», — сказал Жафяров на заседании СПЧ «Общественное участие в противодействии экстремизму и терроризму».

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Иностранная или международная организация, которую признают нежелательной на территории России, не может создавать или открывать свои подразделения в РФ, а также должна закрыть действующие. Также «нежелательный» статус чреват запретом на распространение информационных материалов организации через СМИ или интернет. Кроме того, такая организация не может вести в России различные программы или проекты. Кроме этого, есть и другие ограничения.

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