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17:41 (мск), источник: ИА Башинформ

Республика Башкортостан является энергодефицитной территорией — Рустэм Хамитов

УФА, 17 окт 2017. /ИА «Башинформ"/. 17 октября в Уфе Глава Башкортостана Рустэм Хамитов принял участие в пленарном заседании XVII Российского энергетического форума, который проходит в выставочном комплексе «ВДНХ-Экспо». Перед началом заседания руководитель республики осмотрел экспозиции XXIII специализированной выставки «Теплоснабжение. Электротехника. Кабель» и выставки «Энергетика Урала», организованных в рамках форума. Свои инновационные разработки на них представили более 120 компаний из 23 регионов России, а также дилеры ведущих международных энергохолдингов.

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Темой обсуждения на пленарном заседании стала многовариантность развития современной энергетики.

«Всем хорошо известно, что потребление электроэнергии у нас достаточно высоко и составляет около 7 тысяч кВт•ч в год на человека. Эта цифра сопоставима с теми, что имеются в Германии, Израиле, Нидерландах, Франции, — отметил Рустэм Хамитов. — Мы знаем, что по энергоэффективности нашей экономики мы значительно отстаём от развитых стран. В этой части нам есть куда двигаться. Современный стандарт энергопотребления — примерно 5 тысяч кВт•ч в год на человека. Что касается нашей республики, то у нас эта цифра — 6,5−6,7 тысячи кВт•ч в год на человека. То есть мы выше условного стандарта и находимся около среднероссийских цифр. Вполне понятно, наша республика промышленно развита, экономически диверсифицирована по многим направлениям. Выработка электроэнергии у нас достаточна велика. Установленная мощность наших станций превышает 5 ГВт. В целом этой мощности хватает для того, чтобы генерировать электроэнергию на все наши нужды. В этом смысле на сегодняшний день мы являемся энергодефицитной территорией. Но рынок работает таким образом, что наши энергоснабжающие предприятия закупают более дешёвую энергию за пределами республики и таким образом балансируют цену электроэнергии у нас в Башкортостане».

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