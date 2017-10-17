Республика Башкортостан является энергодефицитной территорией — Рустэм Хамитов

«Всем хорошо известно, что потребление электроэнергии у нас достаточно высоко и составляет около 7 тысяч кВт•ч в год на человека. Эта цифра сопоставима с теми, что имеются в Германии, Израиле, Нидерландах, Франции, — отметил Рустэм Хамитов. — Мы знаем, что по энергоэффективности нашей экономики мы значительно отстаём от развитых стран. В этой части нам есть куда двигаться. Современный стандарт энергопотребления — примерно 5 тысяч кВт•ч в год на человека. Что касается нашей республики, то у нас эта цифра — 6,5−6,7 тысячи кВт•ч в год на человека. То есть мы выше условного стандарта и находимся около среднероссийских цифр. Вполне понятно, наша республика промышленно развита, экономически диверсифицирована по многим направлениям. Выработка электроэнергии у нас достаточна велика. Установленная мощность наших станций превышает 5 ГВт. В целом этой мощности хватает для того, чтобы генерировать электроэнергию на все наши нужды. В этом смысле на сегодняшний день мы являемся энергодефицитной территорией. Но рынок работает таким образом, что наши энергоснабжающие предприятия закупают более дешёвую энергию за пределами республики и таким образом балансируют цену электроэнергии у нас в Башкортостане».