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17:50 (мск), источник: "Российская газета"

Чем обернется для авиапассажиров возвращение билетов в Пулково

Оформление билетов для вылета из Пулково станет обязательным с 15 января 2018 года — таким образом, беспокоиться о проблемах на контроле во время зимних каникул петербургским авиапутешественникам не придется.

Sunset at St.Petersburg Pulkovo Airport

Однако дальше правила ужесточат. Объясняется это просто: Воздушный кодекс пока никто не отменял, поэтому «пулковскую вольницу», самостоятельно упростившую порядок регистрации на рейсы, нужно приструнить.

Отметим, что управляющая компания аэропорта в свое время обращалась в минтранс с предложением отменить архаичную норму.

— Мы просили министерство либо уточнить порядок прохождения регистрации и контроля, либо внести поправки в Воздушный кодекс. Однако в итоге нам самим придется возвращаться к старой схеме, — говорит представитель компании «Воздушные Ворота Северной Столицы» Маргарита Потехина.

Необходимость оформления дополнительного документа на сегодняшний день кажется избыточной. Пассажиры давно уже покупают билеты онлайн, а отсутствие необходимости оформлять их по установленному образцу экономит силы и время.
Маргарита Потехина
Представитель компании «Воздушные Ворота Северной Столицы»

Впрочем, до сих пор не совсем понятно, что же конкретно требуют в минтрансе. На данный момент в Пулково пытаются определить, какая форма билета является необходимой для прохождения контроля, и можно ли будет предъявлять его в электронном виде.

Дело в том, что ни в Воздушном кодексе, ни в приказе министерства «Об установлении формы пассажирского билета и багажной квитанции» (N 15 от 29 января 2008 года) не сказано, что этот документ непременно должен быть отпечатан на бумаге. Правда, в приложении к приказу указаны рекомендованные образцы печатного оформления, по форме похожие на привычные железнодорожные билеты. Поэтому в Пулково не оставляют надежду на то, что договориться с федеральными чиновниками все же получится, и вместо казенной бумажки можно будет предъявлять смартфон или штрихкод.

В противном случае петербуржцам после оформления билета онлайн придется либо мчаться в авиакассу, которых в городе становится все меньше, либо получать нужную распечатку прямо в аэропорту. Каким образом будет работать эта схема, пока непонятно.

При этом больше всего в Пулково боятся того, что дополнительный контроль и бюрократические проволочки вызовут массовые скопления людей. Расчетная пропускная способность терминала составляет 18 миллионов человек в год. По прогнозам, в 2017-м аэровокзал обслужит 16 миллионов. Поэтому отказ от упрощенной схемы вызывает серьезные опасения. Во-первых, если распечатка билетов ляжет на плечи сотрудников стоек регистрации, возле них тотчас вырастут очереди, а сам процесс сильно замедлится. Во-вторых, контролерам на входе в «чистую зону» придется проверять еще один документ, значит и там может быть очередь. В-третьих, рост бумажной волокиты ведет к неизбежной путанице и недовольству пассажиров, у которых и так накопилось достаточно претензий к работе аэровокзала.

Главная проблема — хаос на парковке перед зданием аэропорта. При отсутствии какого-либо контроля движения там постоянно образуются пробки.

Но это далеко не все. Например, в самом терминале нет грамотной системы разведения людских потоков. Достаточно понаблюдать, как толпы пассажиров ломятся в один вход, в то время как точно такой же соседний стоит пустой. Кроме того, в Пулково информацию о начале посадки можно узнать только у посадочных ворот, а в других залах она не отображается. Если же добавить к этому отказ от упрощенной регистрации, неразберихи станет еще больше.

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