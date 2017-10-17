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18:24 (мск), источник: Вести - Воронеж

Фонд капремонта Воронежской области возглавил Владимир Левцев

Фонда капремонта Воронежской области возглавил Владимир Левцев. Соответствующий приказ выпустил департамент жилищно-коммунального хозяйства Воронежской области во вторник, 17 октября.

Источник: Reuters

Бывший директор ГУП «Облкоммунсервис» сменил на этом посту Александра Тарасова. Он исполнял обязанности руководителя регионального оператора с 9 октября.

Его предшественник Сергей Крючков покинул этот пост по собственному желанию 6 октября. Бывший вице-мэр по городскому хозяйству Сергей Крючков руководил Фондом с декабря 2015 года.

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