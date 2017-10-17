Фонд капремонта Воронежской области возглавил Владимир Левцев
Фонда капремонта Воронежской области возглавил Владимир Левцев. Соответствующий приказ выпустил департамент
Фонда капремонта Воронежской области возглавил Владимир Левцев. Соответствующий приказ выпустил департамент
Бывший директор ГУП «Облкоммунсервис» сменил на этом посту Александра Тарасова. Он исполнял обязанности руководителя регионального оператора с 9 октября.
Его предшественник Сергей Крючков покинул этот пост по собственному желанию 6 октября. Бывший