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18:48 (мск), источник: НИА-Нижний Новгород

«Рекомендую рассмотреть более креативные решения при благоустройстве Нижнего Новгорода», — Михаил Мень

Регион в случае выполнения обязательств по своевременной сдаче объектов может в 2018 году претендовать на дополнительное финансирование.

Источник: pfo.gov.ru

«Рекомендую рассмотреть более креативные решения при благоустройстве Нижнего Новгорода», — заявил министра строительства и ЖКХ РФ Михаил Мень, комментируя выполнение муниципалитетами в Нижегородской области работ по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды» в ходе визита в Нижний Новгород 17 октября 2017 года.

В рамках данного проекта благоустраиваются пл. Минина и Пожарского, пл. Киселева, Мещерское озеро, ул. Большая Покровская, а также центральная площадь и улицы Дзержинска, дендрарий в парке Выксы, центральная улица в Балахне, шесть парков в Ветлуге, Княгинине, Кстове, Лыскове, Сергаче и Шахунье. Завершены работы в центральном сквере со скейт-парком в Первомайске.

По мнению Михаила Меня, сроки благоустройства нижегородские муниципалитеты выдерживают. «Замгубернатора Антон Аверин доложил, что до конца 2017 года работы все будут выполнены. Но я дал рекомендацию рассмотреть более креативные решения. Такие мы видим в ряде регионов России, где по сути, выделены те же деньги. Очень важно приглашать к этой работе молодых и креативных архитекторов, для того, чтобы оживить город.

Михаил Мень также подчеркнул, что регион в случае выполнения обязательств по своевременной сдаче объектов может в 2018 году претендовать на дополнительное финансирование.

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