Додон: Стурза не будет включен в Высший совет безопасности и не будет признан мной в качестве министра

Источник: Actualitati.md

«Сегодня Конституционный суд попытался интерпретировать конституцию и основать новые конституционные нормы. Иначе как узурпация это не может быть названо. За каждое решение последует и ответ. Фактически, сегодняшнее решение означает, что если президент не согласен с предложенной кандидатурой и не подписывает декрет, чтобы назначить ту или иную личность которая предлагается на определенный пост, то это право предоставляется следующему по иерархии после соответствующего заключения Конституционного суда», — пояснил президент.

Додон отметил, что таким образом его пытаются поставить перед выбором либо уступить и подписать декрет о назначении, либо отдать право принятия решения председателю Парламента, либо премьер-министру.

«Я несу ответственность перед гражданами, которые за меня голосовали, и я не уступлю. Я в ответе перед народом, а не перед премьер-министром или кем-либо еще», — продолжил он.

«Относительно кандидатуры Еуджен Стурзы на должность Министра Обороны, президент также рассказал сценарий событий, которого придержется оппозиция. Я не подпишу декрет о назначении и это, скорее всего сделает Канду, в соответствии с решением Конституционного суда. В таком случае, мной Стурза не будет включен в Высший совет безопасности и не будет признан мной в качестве министра», — заявил Додон.

Также, Додон обратился к гражданам страны, отметив, что президент все еще находится в своей должности и верен своим обещаниям, также пообещав, что все, кто играет с народом ответят за содеянное.