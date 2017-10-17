У спикера парламента Крыма появится новый заместитель

Источник: РИА "Новости"

«Избрать на государственную должность заместителя председателя Государственного совета Республики Крым Фикса Ефима Зисьевича на срок полномочий Государственного совета Республики Крым первого созыва», — говорится в документе.

На сегодняшний день Фикс занимает должность председателя Комитета Госсовета РК по вопросам государственного строительства и местного самоуправления.

Ефим Фикс родился 27 ноября 1946 года в городе Ковеле Волынской области Украинской ССР. Имеет высшее образование, в 1979 году окончил Дальневосточный государственный университет по специальности «история», получил квалификацию историка, преподавателя истории и обществоведения. Полковник.

С ноября 1965 года по октябрь 1994 года служил в Вооруженных Силах СССР и Украины на партийно-политических должностях.

Депутат Верховного совета Крыма созыва 1990−1994 годов, народный депутат Украины созыва 2004−2006 годов, депутат Верховной Рады Автономной Республики Крым созывов 2006—2010 годов и 2010−2014 годов.

С 19 сентября 2014 года — депутат Государственного совета Республики Крым первого созыва.

С ноября 2015 года занимает должность председателя Комитета ГС РК по вопросам государственного строительства и местного самоуправления.