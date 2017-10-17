Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Пугачеву обвинили в цинизме из-за смерти Марьянова
Секс сокращает жизнь
На грани срыва: как президент Киргизии создал проблему преемнику
В правительстве Украины предложили уничтожить Россию ради Крыма
Представитель Марьянова опровергла версию причины его смерти
Ураган «Офелия» окрасил небо над Англией в красный цветДо Великобритании добрался ураган «Офелия», принеся с собой песок из Сахары и дым от лесных пожаров в Португалии
Зрители требуют уволить Гордона и Барановскую с «Первого канала»
Бузова в образе диктора центрального телевидения: первые кадры
Новый регламент ГИБДД: известна дата вступления в силу
Обновленный Range Rover – премьера состоялась
Тара Рид напугала гостей вечеринки прозрачным платьем – СМИ
СМИ: Газманов попал в аварию на трассе около Перми
52-летняя Ирина Безрукова удивила поклонников откровенным фото
Что было бы с Харви Вайнштейном, если бы он жил в России
Джигарханян о жене: Забирала деньги из моего кармана
Экс-жена Марьянова прокомментировала его смерть
Представитель Марьянова опровергла версию причины его смерти
Упавшая с трапа в Пулково девочка скончалась
Фоторепортажи
8ЦБ представил новые банкноты номиналом 200 и 2000 рублей
10«В моем лице страна имеет и защитника, и пропагандиста, и дипломата»
19:41 (мск), источник: Sputnik.md

Орешкин: ЕврАзЭс ждет предприятия Молдовы и Приднестровья

КИШИНЕВ, 17 окт — Sputnik. Предприятия Молдовы и Приднестровья вполне могут работать в кооперации с компаниями Евразийского экономического союза (ЕврАзЭС), заявил во вторник в рамках Всемирного Молодежного фестиваля в Сочи министр экономики РФ Максим Орешкин.

Источник: Sputnik.md

Отвечая на вопрос участника из Приднестровья о возможном включении предприятий региона в российскую программу промышленной кооперации, Орешкин пояснил, что такая перспектива возможна в рамках Евразийского экономического союза.

«Если бы в какой-то момент произошло бы воссоединение Молдовы и Приднестровья на добровольных началах, а вместе бы они вошли в ЕврАзЭС, то ваши предприятия работали бы совместно с предприятиями стран-участниц объединения, создавая продукцию, которая была бы конкурентоспособной на внутреннем и глобальном рынках. Знаю, что президент Молдовы Игорь Додон выступает за воссоединение страны», — отметил Орешкин.

По его словам, сейчас между предприятиями ЕврАзЭс происходит очень активная кооперация.

Напомним, президент республики Игорь Додон предлагает решить приднестровский конфликт путем федерализации Молдовы. Он также выступил с инициативой о подписании рамочного меморандума о сотрудничестве с Евразийским экономическим союзом (ЕврАзЭс) и попросил, чтобы республика стала наблюдателем в Евразийской экономической комиссии, в ЕврАзЭС.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 В девяти районах Молдовы проходят более 90 обысков
Британские врачи: окрашивание волос вызывает рак
Курды объявили о полном освобождении Ракки от террористов
Мария Шарапова завершила борьбу на Кубке Кремля в первом раунде
Глава Минтруда пообещал «только рост» пенсий в России
Минкультуры предложило пускать в театры и в кино по паспорту
Не получается записаться на получение визы США. Что делать
Прокуратура признала нежелательными в России 11 организаций
Минздрав не нашел нарушений при вызове скорой к актеру Марьянову
Спорт
Выстоит ли «Спартак» и забьет ли Роналду? Анонс Лиги чемпионов После перерыва, связанного матчами сборных команд, еще с большим нетерпением ожидаешь матчи Лиги чемпионов. И вот уже сегодня она возвращается
Авто
Mercedes снял в рекламе котика (очень большого) Новая реклама S-класса давит на чувство «мимимишности». Хотя этот котик не такой уж и маленький
Hi-Tech
Новое обновление Windows 10 выдает «синий экран смерти» Предполагалось, что обновление устранит порядка 60 уязвимостей, ряд из которых являются «критическими»
Кино
Зрители требуют уволить Гордона и Барановскую с «Первого канала» Ведущие вызвали возмущение скандальными высказываниями в рамках программы «Мужское/Женское»
Недвижимость
Названа стоимость самой дорогой съемной квартиры в России
Власти Петербурга решили отремонтировать Невский проспект
Программа реновации жилья в регионах готова на 90%
Стало известно, когда повысят тарифы на ЖКУ
Леди
Какие жакеты в моде этой осенью (фото) 16 классных жакетов, которые можно надеть и в офис, и на вечеринку. Кроме того, стоит ли добавлять, что жакет, надетый под пальто, согреет лучше любого свитера
Дети
19-летняя девушка узнала о беременности за 4 часа до родов Девушка терялась в догадках, почему набирает вес.
Все о ремонте
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь