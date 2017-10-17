Орешкин: ЕврАзЭс ждет предприятия Молдовы и Приднестровья

Источник: Sputnik.md

Отвечая на вопрос участника из Приднестровья о возможном включении предприятий региона в российскую программу промышленной кооперации, Орешкин пояснил, что такая перспектива возможна в рамках Евразийского экономического союза.

«Если бы в какой-то момент произошло бы воссоединение Молдовы и Приднестровья на добровольных началах, а вместе бы они вошли в ЕврАзЭС, то ваши предприятия работали бы совместно с предприятиями стран-участниц объединения, создавая продукцию, которая была бы конкурентоспособной на внутреннем и глобальном рынках. Знаю, что президент Молдовы Игорь Додон выступает за воссоединение страны», — отметил Орешкин.

По его словам, сейчас между предприятиями ЕврАзЭс происходит очень активная кооперация.