Почетное консульство Словакии открылось в Бресте

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Полномочия нового дипломатического представительства распространяются на Брестскую и Гродненскую области. Почетным консулом назначен генеральный директор ОАО «Продтовары» Михаил Козич. Как отметил присутствующий на торжественном мероприятии Чрезвычайный и Полномочный посол Словакии в Беларуси Йозеф Мигаш, это уже второе консульство Словакии в республике, первое в сентябре 2014 года заработало в Витебске.

«В нынешнем году отмечается новый этап отношений между Словакией и Беларусью, началось бурное развитие совместных проектов. Нам надо укреплять связи по всем направлениям. Этому будет способствовать открытие консульства в Бресте. Прежде всего перед миссией стоит задача развивать торгово-экономические связи», — отметил дипломат. Он добавил, что сейчас прорабатываются совместные проекты между Словакией и Брестской и Гродненской областями. «Проекты на столе, идет их обсуждение, рассчитываются деньги, ищутся ответственные субъекты. Я надеюсь, что в следующем году начнется процесс обнародования проектов, их практическое применение», — сказал посол.

Не менее важными Йозеф Мигаш считает вопросы культуры, образования, туризма. «Ваши дети могут проходить оздоровление в Словакии. В прошлом году мы бесплатно выдали 700 виз для ребят из Мозырского района. Это решение должно быть системным, чтобы как можно больше людей познакомились с нашей страной. Также консул должен позаботиться, чтобы больше словацких туристов ездили в Беларусь. У вас прекрасная страна, с красивыми городами, природой и многообразной культурой. Дети и молодежь должны знать об этом», — подчеркнул посол Словакии.

Заместитель председателя Брестского облисполкома Олег Величко солидарен с Йозефом Мигашем в том, что туризм может стать локомотивом для более динамичного развития отношений между белорусскими и словацкими регионами.