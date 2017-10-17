Почетное консульство Словакии открылось в Бресте
17 октября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте сегодня состоялась торжественная церемония открытия почетного консульства Словацкой Республики, передает корреспондент БЕЛТА.
17 октября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте сегодня состоялась торжественная церемония открытия почетного консульства Словацкой Республики, передает корреспондент БЕЛТА.
Полномочия нового дипломатического представительства распространяются на Брестскую и Гродненскую области. Почетным консулом назначен генеральный директор ОАО «Продтовары» Михаил Козич. Как отметил присутствующий на торжественном мероприятии Чрезвычайный и Полномочный посол Словакии в Беларуси Йозеф Мигаш, это уже второе консульство Словакии в республике, первое в сентябре 2014 года заработало в Витебске.
«В нынешнем году отмечается новый этап отношений между Словакией и Беларусью, началось бурное развитие совместных проектов. Нам надо укреплять связи по всем направлениям. Этому будет способствовать открытие консульства в Бресте. Прежде всего перед миссией стоит задача развивать
Не менее важными Йозеф Мигаш считает вопросы культуры, образования, туризма. «Ваши дети могут проходить оздоровление в Словакии. В прошлом году мы бесплатно выдали 700 виз для ребят из Мозырского района. Это решение должно быть системным, чтобы как можно больше людей познакомились с нашей страной. Также консул должен позаботиться, чтобы больше словацких туристов ездили в Беларусь. У вас прекрасная страна, с красивыми городами, природой и многообразной культурой. Дети и молодежь должны знать об этом», — подчеркнул посол Словакии.
Заместитель председателя Брестского облисполкома Олег Величко солидарен с Йозефом Мигашем в том, что туризм может стать локомотивом для более динамичного развития отношений между белорусскими и словацкими регионами.
Почетное консульство Словакии стало девятым дипломатическим представительством в Бресте. По словам председателя горисполкома Александра Рогачука, наличие дипмиссий в городе делает его более статусным и инвестиционно привлекательным. «Очень хорошо, что Словакия будет иметь свое консульство в нашем городе. Брест завязал партнерские отношения со словацким