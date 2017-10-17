Сирийские курды объявили о полном освобождении Ракки от ИГ

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Сирийские курды объявили 17 октября о взятии Ракки, находившейся под контролем запрещенного в России ИГ («Исламского государства») с 2014 года.

Первым о полном освобождении Ракки сообщил Сирийский центр мониторинга прав человека (SOHR), вскоре информацию подтвердил Талал Сило, пресс-секретарь оппозиционных режиму Башара Асада «Демократических сил Сирии» (SDF; туда входят отряды сирийских курдов и умеренной оппозиции). По его словам, город уже на 99% зачищен от боевиков, курдские формирования приступают к зачистке территории вокруг госпиталя «от оставшихся мин и недобитых боевиков».

Последними оплотами ИГ в Ракке были стадион и национальный госпиталь в центре города. К середине дня 17 октября войска SDF взяли обе объекта и спустили флаги террористической группировки, подняв собственные.

США могут подтвердить, что около 90% территории Ракки были отбиты у ИГ, сообщил вечером 17 октября Reuters представитель вооруженных сил США. Возглавляемая США международная коалиция помогала операции курдов с воздуха.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на представителя городского совета Ракки сообщало, что SDF якобы разрешили боевикам-сирийцам покинуть осажденное здание госпиталя, прикрывшись живым щитом из 400 заложников. С иностранными наемниками ИГ такие переговоры не велись.

Осада Ракки началась 6 июня. До этого в течение полугода силы SDF при поддержке авиации коалиции освобождали районы к северу и западу от города, взяв его в кольцо. За четыре месяца осады, по данным SOHR, погибло почти 3,3 тыс. человек, из них свыше 1 тыс. — гражданские лица.

Потери в городах.

В ходе осады иракского Мосула, которая шла с октября 2016 по июль 2017 года, число жертв только среди гражданских составило, по данным The Telegraph, более 8 тыс. человек. Потери боевиков ИГ и противостоявших им курдско-иракских отрядов составляет, по разным данным, от нескольких тысяч до нескольких десятков тысяч убитыми.

Во время активной операции по освобождению Алеппо сирийской армией от боевиков вооруженной оппозиции в сентябре-декабре 2016 года, исходя из разных данных, погибло около 1,5 тыс. военных с обеих сторон и еще столько же гражданских лиц. За четыре с половиной года боев в городе общее число жертв составило около 30 тыс. человек.

16 октября телеканал NBC сообщил со ссылкой на три источника в Белом доме об отсутствии у руководства США четкой стратегии по Сирии на период после взятия Ракки.

После потери Ракки под контролем ИГ в Сирии остается несколько населенных пунктов вдоль реки Евфрат, включая часть Дейр-эз-Зора (в восточной Сирии), а также небольшие анклавы на юго-западе Сирии на границе с Израилем, под Дамаском, в провинциях Хомс и Хама.

После освобождения Ракки высвободившиеся подразделения курдов могут быть перекинуты на восток страны для подкрепления отрядов, занятых в освобождении территорий на левом берегу Евфрата, восточнее Дейр-эз-Зора, рассказал РБК эксперт Российского совета по международным делам (РСМД) Антон Мардасов. На этих территориях находятся крупнейшие нефтяные месторождения страны.

Задача удержать отвоеванные территории осложняется тем, что в районе Ракки и Дейр-эз-Зора в основном проживает арабское население, у которого напряженные отношения с курдами, говорит Мардасов. Чтобы удержать эти районы, придется задействовать арабские фракции внутри SDF, то есть представителей «умеренной сирийской оппозиции».

Правительственные силы Сирии в операции по освобождению Ракки участия не принимали. Между войсками Асада и курдами было согласована линия разграничения южнее города. Она была установлена после того, как в июне самолет ВМС США сбил истребитель ВВС Сирии в районе столкновений правительственных войск с курдскими отрядами.

Эксперт Мардасов не исключает, что правительственные силы могут начать наступление на курдов в Ракке. «Но скорее всего речь пойдет о компромиссе, например, о назначении в Ракку губернатора, приемлемого для всех сторон (для Дамаска и курдов)», — говорит Мардасов. Многие эксперты, по его словам, полагают, что после завершения военных действий американцы не будут так активно помогать SDF, и курдам придется теснее взаимодействовать с Дамаском.