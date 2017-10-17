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19:49 (мск), источник: Uzdaily.uz

Узбекистан возобновил членство в Межпарламентском союзе

Узбекистан возобновил членство в Межпарламентском Союзе, сообщила пресс-служба МИД Узбекистана.

Источник: Uzdaily.uz

По данным внешнеполитического ведомства Узбекистана, членство Олий Мажлиса Республики Узбекистан в Межпарламентском Союзе возобновлено с 13 октября 2017 года.

Спикер Законодательной палаты Олий Мажлиса Нурдинжон Исмаилов и Председатель Сената Олий Мажлиса Нигматилла Йулдашев подписали соответствующее совместное постановление.

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