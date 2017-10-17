Узбекистан возобновил членство в Межпарламентском союзе
Узбекистан возобновил членство в Межпарламентском Союзе, сообщила
Узбекистан возобновил членство в Межпарламентском Союзе, сообщила
По данным внешнеполитического ведомства Узбекистана, членство Олий Мажлиса Республики Узбекистан в Межпарламентском Союзе возобновлено с 13 октября 2017 года.
Спикер Законодательной палаты Олий Мажлиса Нурдинжон Исмаилов и Председатель Сената Олий Мажлиса Нигматилла Йулдашев подписали соответствующее совместное постановление.