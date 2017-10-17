Памфилова рассказала о роли ЦИК в отставках губернаторов

Источник: РИА "Новости"

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU — Председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова заявила, что «приложила руку» к прошедшей в сентябре-октябре ротации губернаторов российских регионов.

«Я считаю, что во многих регионах я тоже приложила руку. В ряде регионов мы отслеживали нарушения и по первой кампании, и по второй (единый день голосования 2016 и 2017 гг.). Эту аналитику мы президенту представляли, я жаловалась на некоторых губернаторов и говорила, что они применяли административный ресурс», — рассказала Памфилова на Всемирном фестивале молодежи и студентов.

Она отметила, что рада прошедшим перестановкам, так как ушел "целый ряд людей, с которыми сложно было, из-за которых, к сожалению, приходилось преодолевать админресурс".

Глава Центризбиркома РФ выразила надежду, что назначенные врио губернаторов в преддверии выборов «покажут себя во всей красе, и у избирателей, живущих в этих регионах, появится возможность не выбирать “кота в мешке”, а уже осознанно делать выбор».

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