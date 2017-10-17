Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Пугачеву обвинили в цинизме из-за смерти Марьянова
Раскрыт секрет брокколи
На грани срыва: как президент Киргизии создал проблему преемнику
Стало известно, где похоронят актера Марьянова
52-летняя Ирина Безрукова удивила поклонников откровенным фото
Ураган «Офелия» окрасил небо над Англией в красный цветДо Великобритании добрался ураган «Офелия», принеся с собой песок из Сахары и дым от лесных пожаров в Португалии
Зрители требуют уволить Гордона и Барановскую с «Первого канала»
Бузова в образе диктора центрального телевидения: первые кадры
Автомобиль по подписке: теперь и Porsche
«Нива» взлетела на железнодорожных путях (видео)
Тара Рид напугала гостей вечеринки прозрачным платьем – СМИ
СМИ: Газманов попал в аварию на трассе около Перми
82-летний Армен Джигарханян разводится с молодой женой
Oxxxymiron поучаствовал в международном рэп-баттле
Джигарханян о жене: Забирала деньги из моего кармана
Экс-жена Марьянова прокомментировала его смерть
За создание «резиновых офисов» предложили наказывать
Когда мало солнца: как улучшить интерьер осенью
Фоторепортажи
8Веселое кладбище в Румынии
12В Калифорнии продолжают бушевать природные пожары
22:35 (мск), источник: Русская служба Би-би-си

Уголь и аккордеоны: чем торгуют Россия и Северная Корея

Москва на этой неделе присоединилась к санкциям против КНДР, одобренным Совбезом ООН еще в ноябре прошлого года. Но основная доля российского экспорта приходится на продукцию, мирное назначение которой ООН не ставит под сомнение.

Источник: AP 2017

В понедельник, 16 октября, российский президент Владимир Путин подписал указ об ужесточении санкций против КНДР. Они могут затронуть всего лишь около 1% нынешнего российского экспорта в страну, подсчитала Русская служба Би-би-си.

Читайте также
Путин ввел санкции против КНДР

В указе Путина перечислены меры по исполнению резолюции Совбеза ООН от 30 ноября 2016 года. Этот документ вводит очередные санкции против Северной Кореи.

С тех пор Совбез ООН принял еще две резолюции, ухудшающие положение КНДР. Их Россия также одобрила, но специальных указов на их основе Путин пока не подписывал.

Против плутония и фарфора

Санкции коснулись в первую очередь торговли, научно-технического и финансового взаимодействия двух стран.

По этому документу России (как и другим членам ООН) запрещается экспортировать в КНДР товары, которые способствуют развитию ядерной программы или предназначены для создания химического и биологического оружия.

Нельзя поставлять и товары двойного назначения — те, которые могут быть использованы как для мирных целей, так и для ядерной программы. В списке оказалась продукция тяжелого машиностроения, химической промышленности, электроника (например, навигационные приборы), программное обеспечение. Отдельно оговорен запрет на экспорт плутония-238 и нептуния-237.

В свою очередь, российским гражданам и компаниям теперь запрещено покупать в КНДР и перевозить медь, никель, серебро и цинк, а также памятники искусства и культуры, предметы роскоши. В документе есть специальная оговорка: нельзя импортировать ковры и гобелены стоимостью свыше 500 долларов и посуду из фарфора стоимостью более 100 долларов.

Читайте также
Ядерная война может начаться в любой момент, заявили в КНДР

С помощью статистики Федеральной таможенной службы Би-би-си проанализировала торговые отношения между Россией и КНДР за 2014−2017 годы, сравнив таможенные коды запрещенной продукции из указа президента с кодами, указанными в таможенных декларациях при отправке товаров в Северную Корею.

Помимо кодов, учитывались и номенклатурные наименования товаров. Так, указом президента Путина запрещены поставки нитрата аммония, используемого для изготовления взрывчатых веществ, но по этому же коду поставлялась мочевина, применяемая для приготовления удобрений — такой товар не считается попавшим под запрет.

Правда, в общедоступной таможенной статистике наименования не прописаны подробно, из-за чего такую проверку можно провести не всегда.

Как выяснилось, на товары «запретных» кодов в 2014—2017 годах приходилось ежегодно 0,3−7% российского экспорта в Северную Корею.

В 2017 году по кодам, упомянутым в указе российского президента, в КНДР из России были экспортированы товары на сумму около 400 тыс. долларов — это лишь 0,7% от общей суммы российского экспорта в эту страну.

Самыми дорогими стали поставки оборудования для очистки жидкостей на сумму 97,4 тыс. долларов и части турбореактивных двигателей на сумму 81,5 тыс. долларов. Также поставлялись различные фильтры, компрессоры и другое оборудование.

В 2016 году объем товаров, которые могут быть теперь под запретом, был гораздо больше — свыше 1 млн долларов. Основная часть пришлась на поставку тех же турбореактивных двигателей, но на большую сумму (737 тыс. долларов). На 269,5 тыс. долларов были поставлены катализаторы химических реакций.

Самые дорогие поставки в КНДР Россия осуществила в 2014 году, поставив турбореактивные двигатели на 4,6 млн долларов. В этот год на «запретные» коды пришлось 7% от общей суммы экспорта (5,7 млн долларов).

Пшеница и аккордеоны

Основная доля российского экспорта приходится на продукцию, мирное назначение которой ООН не ставит под сомнение. Свыше половины (168 млн долларов) российского экспорта в КНДР за почти четыре года пришлось на уголь. Продукты питания (пшеница, мука, замороженная рыба, детское питание, масло) были поставлены по меньшей мере на 36 млн долларов, в том числе водка — на 165 тыс. долларов. Лекарства были поставлены на 1,1 млн долларов.

К примеру, на 4 млн долларов были поставлены музыкальные инструменты, в том числе аккордеоны.

Поставки отныне запрещенных ковров обнаружить не удалось, а фарфоровая посуда была поставлена примерно на 2 тыс. долларов в 2015 году.

КНДР в 2014—2017 продала в России товаров на сумму в десять раз меньше, чем купила, — на 28 млн долларов. Как минимум треть этой суммы — одежда.

Читайте также
Ким Чен Ын заявил о росте экономики Северной Кореи

Введением списка запретных товаров санкции не ограничиваются. Морские суда, принадлежащие КНДР, должны быть сняты с регистрации в России в том случае, если они связаны с ядерной программой КНДР.

Россия обещает прекратить научно-техническое сотрудничество с Северной Кореей. Исключение составят программы обмена в области медицины и сотрудничество в области ядерной науки и техники, аэрокосмического машиностроения и авиационной техники, если они не способствуют развитию ядерной программы КНДР.

К указу прилагается и список 11 лиц, которые, по мнению Совбеза ООН, работают над ядерной программой КНДР и программой по баллистическим ракетам. В отношении них введены персональные санкции — ограничены операции с их вкладами и другой собственностью на территории России.

Согласно указу, из России должны быть депортированы граждане КНДР и других стран, работающие на банки и другие финансовые учреждения Северной Кореи (если их нахождение в стране не обусловлено медицинскими или гуманитарными целями).
Читайте также
Северная Корея признала Крым российским

В России зарегистрировано, например, представительство Банка внешней торговли КНДР, следует из данных СПАРК.

Указ Путина запрещает КНДР использовать недвижимость в России для иных целей, кроме как дипломатической и консульской деятельности.

С 2006 года ООН приняла уже девять резолюций против Северной Кореи. Резолюция, принятая в сентябре 2017 года, ограничивает торговлю текстильной продукцией — одним из главных экспортных товаров Северной Кореи.

BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "Русская служба Би-би-си" не несет ответственности за их содержимое.
6 комментариевк этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Выборы-2018: Кремль решил обойтись без Навального
Курды объявили о полном освобождении Ракки от террористов
Суд продлил Серебренникову домашний арест
Глава ЦИК заявила, что «приложила руку» к отставкам губернаторов
Forbes опубликовал список самых богатых американцев
Прокуратура признала нежелательными в России 11 организаций
Минздрав не нашел нарушений при вызове скорой к актеру Марьянову
Спорт
Денис Колодин завершил игровую карьеру В составе сборной России Денис провёл 23 матча. Последним клубом Колодина был казахстанский «Алтай»
Авто
Mercedes снял в рекламе котика (очень большого) Новая реклама S-класса давит на чувство «мимимишности». Хотя этот котик не такой уж и маленький
Hi-Tech
Новое обновление Windows 10 выдает «синий экран смерти» Предполагалось, что обновление устранит порядка 60 уязвимостей, ряд из которых являются «критическими»
Кино
Зрители требуют уволить Гордона и Барановскую с «Первого канала» Ведущие вызвали возмущение скандальными высказываниями в рамках программы «Мужское/Женское»
Недвижимость
Названа стоимость самой дорогой съемной квартиры в России
Москва опередила Дубай по стоимости аренды офисов в небоскребах
Программа реновации жилья в регионах готова на 90%
Стало известно, когда повысят тарифы на ЖКУ
Леди
Какие жакеты в моде этой осенью (фото) 16 классных жакетов, которые можно надеть и в офис, и на вечеринку. Кроме того, стоит ли добавлять, что жакет, надетый под пальто, согреет лучше любого свитера
Дети
19-летняя девушка узнала о беременности за 4 часа до родов Девушка терялась в догадках, почему набирает вес.
Все о ремонте
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Как законно перенести кухню в комнату
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь