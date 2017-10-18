Рустам Минниханов прибыл с рабочим визитом в Абу-Даби

Здесь он посетит соревнования мирового чемпионата по профессиональному мастерству и примет участие в церемонии награждения победителей и закрытия WorldSkills Abu Dhabi 2017, сообщает пресс-служба Президента РТ.

Рустам Минниханов планирует посетить различные площадки соревнований по профессиональному мастерству WorldSkills Abu Dhabi 2017 и изучить специально созданную инфраструктуру в Национальном выставочном центре Абу-Даби (ADNEC), где проходит мировой чемпионат.

Также у Президента РТ запланирована встреча с руководителем компании Strategic Marketing & Exhibitions (ОАЭ) Даудом Аль-Шезави, который также является Президентом Ежегодного инвестиционного форума в Дубае. Компания Strategic Marketing & Exhibitions на сегодняшний день — один из ведущих организаторов выставок и конференций в ОАЭ, в том числе и WorldSkills Abu Dhabi 2017. Специалисты компании имеют репутацию ведущих экспертов в любых аспектах, связанных с индустрией выставок.