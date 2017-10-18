Рустам Минниханов прибыл с рабочим визитом в Абу-Даби
(Казань, 17 октября, «Татар-информ»). Президент РТ Рустам Минниханов прибыл с рабочим визитом в
(Казань, 17 октября, «Татар-информ»). Президент РТ Рустам Минниханов прибыл с рабочим визитом в
Здесь он посетит соревнования мирового чемпионата по профессиональному мастерству и примет участие в церемонии награждения победителей и закрытия WorldSkills Abu Dhabi 2017, сообщает
Рустам Минниханов планирует посетить различные площадки соревнований по профессиональному мастерству WorldSkills Abu Dhabi 2017 и изучить специально созданную инфраструктуру в Национальном выставочном центре
Также у Президента РТ запланирована встреча с руководителем компании Strategic Marketing & Exhibitions (ОАЭ) Даудом
Во время закрытия чемпионата состоится церемония передачи флага WorldSkills делегации Российской Федерации — стране, которая следующей в 2019 году примет соревнования мирового чемпионата по профессиональному мастерству в городе Казани. Планируется, что флаг WorldSkills будет передан главе российской делегации заместителю Председателя Правительства РФ, председателю оргкомитета по подготовке и проведению мирового чемпионата по профессиональному мастерству по стандартам «Ворлдскиллс» в Казани в 2019 году Ольге Голодец. Вместе с ней флаг чемпионата примут Президент РТ, заместитель председателя оргкомитета Рустам Минниханов, а также члены оргкомитета: мэр Казани Ильсур Метшин, гендиректор Союза «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» Роберт Уразов, гендиректор Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» Алексей Лихачев.