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09:44 (мск), источник: ИА Татар-информ

Рустам Минниханов прибыл с рабочим визитом в Абу-Даби

(Казань, 17 октября, «Татар-информ»). Президент РТ Рустам Минниханов прибыл с рабочим визитом в Абу-Даби (Объединенные Арабские Эмираты).

Здесь он посетит соревнования мирового чемпионата по профессиональному мастерству и примет участие в церемонии награждения победителей и закрытия WorldSkills Abu Dhabi 2017, сообщает пресс-служба Президента РТ.

Рустам Минниханов планирует посетить различные площадки соревнований по профессиональному мастерству WorldSkills Abu Dhabi 2017 и изучить специально созданную инфраструктуру в Национальном выставочном центре Абу-Даби (ADNEC), где проходит мировой чемпионат.

Также у Президента РТ запланирована встреча с руководителем компании Strategic Marketing & Exhibitions (ОАЭ) Даудом Аль-Шезави, который также является Президентом Ежегодного инвестиционного форума в Дубае. Компания Strategic Marketing & Exhibitions на сегодняшний день — один из ведущих организаторов выставок и конференций в ОАЭ, в том числе и WorldSkills Abu Dhabi 2017. Специалисты компании имеют репутацию ведущих экспертов в любых аспектах, связанных с индустрией выставок.

Во время закрытия чемпионата состоится церемония передачи флага WorldSkills делегации Российской Федерации — стране, которая следующей в 2019 году примет соревнования мирового чемпионата по профессиональному мастерству в городе Казани. Планируется, что флаг WorldSkills будет передан главе российской делегации заместителю Председателя Правительства РФ, председателю оргкомитета по подготовке и проведению мирового чемпионата по профессиональному мастерству по стандартам «Ворлдскиллс» в Казани в 2019 году Ольге Голодец. Вместе с ней флаг чемпионата примут Президент РТ, заместитель председателя оргкомитета Рустам Минниханов, а также члены оргкомитета: мэр Казани Ильсур Метшин, гендиректор Союза «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» Роберт Уразов, гендиректор Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» Алексей Лихачев.

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