Президент поручил заняться инфраструктурой паромного сообщения Ванино — Холмск

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Хабаровск, 18 октября, AmurMedia.

По итогам заседания президиума Государственного совета, состоявшегося во Владивостоке, президент России Владимир Путин дал поручение правительству России в срок до 1 декабря представить предложения по включению в государственную программу Российской Федерации «Развитие транспортной системы» мероприятий по реконструкции береговой инфраструктуры морских портов Ванино и Холмск для паромного сообщения острова Сахалин с материковой частью страны и строительства морского паромно-пассажирского причала на левом берегу Анадырского лимана в поселке Угольные Копи, сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе минвостокразвития.

«Ванино и Холмск являются крупнейшими портами Дальнего Востока. Налаженная паромная связь между ними имеет большое стратегическое значение для развития экономики Сахалинской области. В настоящее время портовая инфраструктура устарела морально и технологически. Из-за состояния паромов бизнесу приходится пользоваться более дорогим путем поставок через Владивосток, что приводит к росту стоимости перевозимых товаров», — прокомментировал министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александр Галушка.

В настоящее время на линии Ванино — Холмск по работают три парома типа «Сахалин» (средний возраст судов 29 лет) вместимостью 26 вагонов или 38 автопоездов. Конструкцией паромов не предусмотрена загрузка автопоездами в случае полной загрузки вагонами. Основным грузом для линии Ванино — Холмск с начала ее эксплуатации и до настоящего времени остаются железнодорожные вагоны, перевозимые SASCO в рамках прямого смешанного железнодорожно-водного сообщения на основании соглашений, заключаемых с российскими железными дорогами.

Паромами, работающими на линии Ванино-Холмск, также перевозится ежегодно более 60 тысяч пассажиров, следующих с Сахалина на материк и обратно. Расчетная загрузка паромов составляет порядка 90% от вместимости парома. Объем перевозимых грузов ограничивается техническими возможностями старых паромов.

Также на о. Сахалин из портов Приморского края идет значительный объем наливных и сухих грузов — порядка 230 и 390 тысяч тонн соответственно. Наливные грузы представлены в основном нефтепродуктами ОАО «НК «Роснефть». В конце июня текущего года произведена закладка секций автомобильно-железнодорожных паромов на ПАО «Амурский судостроительный завод»), для эксплуатации на линии Ванино-Холмск. Их сдача запланирована на декабрь 2019 года. Вместимость новых паромов, существенно больше текущих и составляет 26 вагонов (30 цистерн) и одновременно 15 автопоездов и 150 пассажиров на каждый. Ввод их в строй позволит увеличить провозную емкость линии (только новых паромов) на 35−55%. Дополнительно возможно перевести часть грузовой базы (200−300 из 800 тысяч тонн) с контейнерных линий обратно на паромную линию.

Кроме того, эксплуатация паромов нового проекта в настоящее время возможна только на одной аппарели порта Холмск, что дополнительно увеличивает риск простоя паромов и, соответственно, выпадающих доходов оператора паромной линии.