Президент поручил заняться инфраструктурой паромного сообщения Ванино — Холмск
До 1 декабря правительству РФ необходимо представить предложения по реконструкции береговой инфраструктуры морских портов.
До 1 декабря правительству РФ необходимо представить предложения по реконструкции береговой инфраструктуры морских портов.
Хабаровск, 18 октября, AmurMedia.
По итогам заседания президиума Государственного совета, состоявшегося во Владивостоке, президент России Владимир Путин дал поручение правительству России в срок до 1 декабря представить предложения по включению в государственную программу Российской Федерации «Развитие транспортной системы» мероприятий по реконструкции береговой инфраструктуры морских портов Ванино и Холмск для паромного сообщения острова Сахалин с материковой частью страны и строительства морского
«Ванино и Холмск являются крупнейшими портами Дальнего Востока. Налаженная паромная связь между ними имеет большое стратегическое значение для развития экономики Сахалинской области. В настоящее время портовая инфраструктура устарела морально и технологически.
В настоящее время на линии Ванино — Холмск по работают три парома типа «Сахалин» (средний возраст судов 29 лет) вместимостью 26 вагонов или 38 автопоездов. Конструкцией паромов не предусмотрена загрузка автопоездами в случае полной загрузки вагонами. Основным грузом для линии Ванино — Холмск с начала ее эксплуатации и до настоящего времени остаются железнодорожные вагоны, перевозимые SASCO в рамках прямого смешанного
Также на о. Сахалин из портов Приморского края идет значительный объем наливных и сухих грузов — порядка 230 и 390 тысяч тонн соответственно. Наливные грузы представлены в основном нефтепродуктами ОАО «НК «Роснефть». В конце июня текущего года произведена закладка секций
Кроме того, эксплуатация паромов нового проекта в настоящее время возможна только на одной аппарели порта Холмск, что дополнительно увеличивает риск простоя паромов и, соответственно, выпадающих доходов оператора паромной линии.
Для решения вопроса в настоящее время по заказу ФГУП «Росморпорт» разрабатывается проектная документация на реконструкцию паромного комплекса I и II очереди в морском порту Холмск. Указанные мероприятия включены в текущую редакцию федеральной целевой программы «Развитие транспортной системы России (2010−2021 годы)», однако финансированием на 2019−2020 годы обеспечено только мероприятие по реконструкции входных молов морского порта Холмск.