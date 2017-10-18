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03:12 (мск), источник: Губерния онлайн

На президентские гранты претендуют почти 100 проектов Хабаровского края

Общественники из Хабаровского края претендуют на получение президентских грантов. Они разработали 98 социальных проектов, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

Прием заявок на участие во втором конкурсе президентских грантов завершился накануне.

«По количеству поданных заявок Хабаровский край занимает второе место в ДФО, уступая всего одну заявку Якутии. Достичь таких результатов удалось благодаря проведению активной информационной и консультационной работе с представителями некоммерческих организаций края. Было организовано шесть семинаров по подготовке заявок, в том числе, с участием представителей и экспертов Фонда президентских грантов», — отметили в министерстве внутренней политики и информации края.

В основном общественники края подготовили проекты в сферах охраны здоровья и пропаганды ЗОЖ, поддержки культуры, искусства, науки, образования, социального обслуживания и развития институтов гражданского общества. Всего представители региона рассчитывают получить свыше 176 млн рублей.

По всей России на президентские гранты претендуют свыше 9,5 тысяч проектов. Итоги конкурса, бюджет которого составляет более 4,5 млрд рублей, подведут 24 ноября 2017 года.

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