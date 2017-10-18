На президентские гранты претендуют почти 100 проектов Хабаровского края

«По количеству поданных заявок Хабаровский край занимает второе место в ДФО, уступая всего одну заявку Якутии. Достичь таких результатов удалось благодаря проведению активной информационной и консультационной работе с представителями некоммерческих организаций края. Было организовано шесть семинаров по подготовке заявок, в том числе, с участием представителей и экспертов Фонда президентских грантов», — отметили в министерстве внутренней политики и информации края.