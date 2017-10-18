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05:28 (мск), источник: "Российская газета"

Хабаровских мотострелков подняли по тревоге

Свыше тысячи военнослужащих мотострелкового соединения Восточного военного округа подняли по тревоге в Хабаровском крае. Как пояснили в пресс-службе ведомства, личный состав был задействован в тактическом учении с боевой стрельбой.

Источник: Reuters

Мотострелки на штатной технике в кратчайший срок совершили марш и приступили к обороне района.

— Огнем танков Т-72Б3, боевых машин пехоты БМП-2, самоходных артиллерийских установок «Гвоздика», огнеметных подразделений продвижение условного врага вглубь района обороны удалось остановить, после чего резервы и основные силы «противника» были уничтожены, — рассказали в пресс-службе округа.

Сообщается, что тренировка прошла в рамках контрольной проверки боеготовности войск ВВО за летний период обучения.

Тем временем.

В Амурской области был поднят по тревоге сводный отряд ликвидации чрезвычайных ситуаций мотострелкового соединения ВВО. Военные медики, инженеры, специалисты радиационной, химической и биологической защиты также были задействованы в практических тренировках.

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