Хабаровских мотострелков подняли по тревоге
Свыше тысячи военнослужащих мотострелкового соединения Восточного военного округа подняли по тревоге в Хабаровском крае. Как пояснили в
Свыше тысячи военнослужащих мотострелкового соединения Восточного военного округа подняли по тревоге в Хабаровском крае. Как пояснили в
Мотострелки на штатной технике в кратчайший срок совершили марш и приступили к обороне района.
— Огнем танков Т-72Б3, боевых машин пехоты БМП-2, самоходных артиллерийских установок «Гвоздика», огнеметных подразделений продвижение условного врага вглубь района обороны удалось остановить, после чего резервы и основные силы «противника» были уничтожены, — рассказали в
Сообщается, что тренировка прошла в рамках контрольной проверки боеготовности войск ВВО за летний период обучения.
Тем временем.
В Амурской области был поднят по тревоге сводный отряд ликвидации чрезвычайных ситуаций мотострелкового соединения ВВО. Военные медики, инженеры, специалисты радиационной, химической и биологической защиты также были задействованы в практических тренировках.