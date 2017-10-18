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07:32 (мск), источник: СуперОмск

168 часов Буркова в Омской области

«СуперОмск» подводит итоги первой недели работы временно исполняющего обязанности губернатора Омской области Александр Буркова в регионе.

Источник: Пресс-служба губернатора Омской области

Представление.

В Омскую область новый руководитель прибыл 11 октября через два дня после своего назначения. Главную роль в представлении Александра Буркова омичам взял на себя полпред президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло. Он подчеркнул преемственность, которая происходит при передаче дел в Омской области от второго губернатора региона Виктора Назарова к преемнику.

Бурков поблагодарил Назарова за работу и заявил о необходимости остановить отток населения в более развитые города. Врио губернатора в своем новом кабинете провел рабочие встречи с Сергеем Меняйло и Виктором Назаровым. Полпред поставил задачи по социально-экономическому развитию, а бывший губернатора рассказал, как реализуются майские указы.

Визит вежливости.

На следующий день Александр Бурков принял отставку правительства Омской области и представил своих советников. Члены команды Виктора Назарова остались на своих местах, а основные направления работы стали курировать приезжие специалисты — внутреннюю политику Андрей Кузнецов, информационную политику Олег Заремба и финансово-экономический блок Дмитрий Ушаков.

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После встречи с главным федеральным инспектором Сергеем Лицкевичем Бурков отправился в Законодательное собрание. По своей собственной инициативе он решил нанести визит вежливости бессменному спикеру регионального парламента Владимиру Варнавскому, а заодно познакомиться с работой депутатов. В тот же день врио губернатора сходил на хоккей.

Субботник.

14 октября по приглашению исполняющего обязанности мэра Омска Сергея Фролова Александр Бурков вышел на общегородской субботник. У нового стадион он посадил несколько крупномерных саженцев. Перед субботником врио губернатора указал градоначальнику на недоработки в части уборки мусора. Так благодаря визиту Буркова жители улиц Затонских получили убранную территорию у детского сада и новую изоляцию труб на теплотрассе.

Накануне Бурков встретился с председателем Омского городского Совета Владимиром Корбутом. Со спикером горсовета обсуждалась работа над бюджетом города на 2018 год. И.о. мэра Сергею Фролову поставлена задача в недельный срок представить предложения по ликвидации в городе домов, брошенных управляющими компаниями.

Экология.

Впервые на тему экологической обстановки в городе врио губернатора высказался еще в ходе субботника. 16 октября был организован специальный пресс-подход Александра Буркова.

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Он заявил, что в регионе отсутствует система комплексных мер по борьбе с выбросами. Министру природных ресурсов и экологии Александру Винокурову было объявлено строгое взыскание, в отношении него начато служебное расследование. Глава региона отметил, что в круг подозреваемых по выбросам этилмеркаптана входят предприятия нефтехимии, а за вырубкой лесов следят из космоса, но не очень эффективно.

Затем Бурков отправился в Шербакульский район, чтобы лично проверить, как там соблюдались карантинные мероприятия по борьбе с африканской чумой свиней. По ходу, врио губернатора успел пообщаться с подрастающим поколением и дать совет по поводу ношения штанов.

Образ будущего.

О своих планах Александр Бурков успел рассказать двум федеральным телеканалам и одной газете. В разговорах с журналистами он назвал омичей отчаянными людьми и отметил схожесть уральского и сибирского характеров. Также врио губернатора подтвердил, что все договоренности с инвесторами по поводу строительства аэропорта «Федоровка» остаются в силе. На выборах мэра Омска Бурков готов поддержать кандидата с самой сильной программой и уже сам рассматривает возможность участия в губернаторских выборах, которые пройдут в сентябре 2018 года.

Также Бурков успел встретиться с первым секретарем омского обкома КПРФ Александром Кравцом. С коммунистами новый руководитель региона обсудил подготовку к празднованию 100-летия Октябрьской революции. Кравец отметил форму, в которой находится Александр Бурков.

Как ранее сообщал «СуперОмск», на конец недели у Александра Буркова запланирована рабочая поездка в Тару. Ожидается, что там будут обсуждаться вопросы отопительного сезона и газификации.

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