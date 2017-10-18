Бурков рассказал министру Соколову о ремонте дорог в Омской области

Временно исполняющий обязанности губернатора Омской области Александр Бурков рассказал, что в регионе программа выполнена на 98%. Осталось нанести разметку и досыпать обочины на четырех объектах, что будет сделано до 20 октября. Большая часть отремонтированных дорог уже принята в эксплуатацию. На следующий год в рамках проекта на дороги Омской области будет выделено 2 млрд рублей.