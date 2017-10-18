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06:56 (мск), источник: СуперОмск

Бурков рассказал министру Соколову о ремонте дорог в Омской области

Временно исполняющий обязанности губернатора Омской области Александр Бурков принял участие в совещании с министром транспорта России Максимом Соколовым.

Источник: Пресс-служба губернатора Омской области

17 октября на совещании с министром транспорта России Максимом Соколовым обсуждался вопрос реализации проекта «Безопасные и качественные дороги».

Временно исполняющий обязанности губернатора Омской области Александр Бурков рассказал, что в регионе программа выполнена на 98%. Осталось нанести разметку и досыпать обочины на четырех объектах, что будет сделано до 20 октября. Большая часть отремонтированных дорог уже принята в эксплуатацию. На следующий год в рамках проекта на дороги Омской области будет выделено 2 млрд рублей.

Также в поселке Красный Яр в рамках программы «Комплексное развитие моногородов» выполнен ремонт улиц Первомайская и Октябрьская.

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